貫通全世界的經濟命脈！帶你認識世上最重要的5大運河

隨著蘇伊士運河被長榮海運旗下貨輪擱淺而延誤船班的意外，導致這世界上最繁忙的海運之一被迫癱瘓，也讓人看到這項人類工程奇蹟，是如何牽動全球經濟重擔……

隨著蘇伊士運河被長榮海運旗下貨輪擱淺而延誤船班的意外，導致這世界上最繁忙的海運之一被迫癱瘓，它不僅衝擊全球的貨運運輸，還影響著國際油價、運價與木漿產品等，根據《Lloyd's List》估算，目前每小時的貿易損失就高達4億美元。

事實上，光是在2020年一整年，就有將近2萬艘船舶通過蘇伊士運河，平均每天至少50艘。在這連結亞洲、非洲和歐洲的貿易樞紐上，牽動著各地的產業神經，它更象徵著民生資源的命脈，一旦供貨資源不足，物價上漲也就成了必要之惡，而究竟何時能脫困，還沒有人能給出肯定的答案。

除了蘇伊士運河，世界上也有許多牽動全球經濟重擔的樞紐，讓我們帶你認識世上最重要的5大運河。

1、巴拿馬運河（Panama Canal）

巴拿馬運河位於中美洲的巴拿馬（Panama），它橫穿巴拿馬地峽，連接太平洋與大西洋，全長共82公里，運河最寬處達304公尺，最窄處也有152公尺，是人類有史以來最大的工程項目之一。

在1914年巴拿馬運河建成以前，船隻為了在大西洋和太平洋之間運行，都必須繞行到地球彼端的智利（Chile）合恩角附近的麥哲倫海峽和德雷克海峽，但那邊暗流湍急又險峻，經常導致意外發生。

巴拿馬運河是巴拿馬重要的經濟來源，船隻通行時需要靠船閘控制水面的高低以讓船隻通行，完全通過約需耗時11小時。

2、蘇伊士運河（Suez Canal）

蘇伊士運河位在埃及（Egypt）西奈半島西側，橫跨在亞洲、非洲交界處的蘇伊士地峽，它貫通了紅海與地中海，全長約163公里，是全球少數具備大型商船通行能力，但不需要船閘運作的運河。

蘇伊士運河歷史可追溯至千年前的古埃及時代，後來近代在1869年重新建造完成，它讓紅海到地中海的船隻不用繞行遠在非洲南端的好望角，這能省下數千公里的航行時間並達到貿易的最大效益。

蘇伊士運河是埃及的重要外匯收入來源，而通過運河的全程需花費11至16小時，是串聯亞洲和歐洲的命脈。

3、基爾運河（Kiel Canal）

基爾運河位於德國（Germany）北部，是條全長98公里的運河，它跨越日德蘭半島，運河連接了北海和波羅的海，使得來往船隻不必再繞過日德蘭半島，平均航程節省了460公里。

一開始的基爾運河是為了滿足德軍的海軍戰備需求，後來成了民生運輸和國際交通的重要樞紐，它讓北歐、東歐的船隻可以更快速地進入北海、大西洋，是世上最繁忙的航道之一。

4、美因河－多瑙河運河（Main–Danube Canal）

這條運河同樣位於德國，它地處德國東南部，是一條透過萊茵河東岸最大支流的美因河連通多瑙河的人工水道，長171公里，1992年正式通航。

運河的重要性是連接了歐洲大陸上的萊茵河和多瑙河兩大水系，大幅縮短了北海與黑海之間的內河航程，對東、西歐間的交流和歐洲大陸內陸國的對外聯繫有著關鍵意義。

5、京杭大運河（The Grand Canal）

京杭大運河位於中國（China）東部，是整個「大運河」的一條幹線，京杭大運河在2014年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。它北起北京，南至杭州，流經北京、天津、河北、山東、江蘇和浙江，串流海河、黃河、淮河、長江和錢塘江五大水系，全長達1794公里。

京杭大運河歷史悠久，最早可追溯至隋代時期的隋唐大運河，它貫通了中國南北的經濟樞紐，全盛時期的許多文化也都建立在運河之上。雖然現代因為鐵路的運輸讓運河徹底沒落，部分城市更成了排汙溝，但在治理後也成了南水北調工程的重心。

（作者／魯皓平 本文出自2021.3.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）