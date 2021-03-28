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怪手司機推文：長賜輪動了17公尺 拖船隊鳴笛慶祝
長榮「長賜號」卡蘇伊士運河終於移動了。先前在船首挖土而爆紅的怪手司機在推特發文表示，「船移動了！雖然只有17公尺，但這是個好兆頭！」
他指出，所有拖船團隊人員更因為大船終於被撼動，興奮到鳴笛慶祝。
蘇伊士運河管理局局長瑞比27日說，已經可以使長榮巨型貨櫃輪長賜號的船尾和舵移動，但不清楚何時能使船體浮起。
THE SHIP MOVED!! Although just 17 metres but this is good indication. The tugboats are all sounding their foghorns in jubilation. 👏👏👏#SuezBLOCKED #suezcanel #Suez #Evergreenship #Evergiven pic.twitter.com/YGuJaQv4mQ— Guy With The Digger At Suez Canal (@SuezDiggerGuy) March 27, 2021
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