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怪手司機推文：長賜輪動了17公尺 拖船隊鳴笛慶祝

聯合新聞網 / 記者田思怡／即時報導
27日的衛星照片顯示，長榮長賜號卡在蘇伊士運河。（路透）
27日的衛星照片顯示，長榮長賜號卡在蘇伊士運河。（路透）

長榮「長賜號」卡蘇伊士運河終於移動了。先前在船首挖土而爆紅的怪手司機在推特發文表示，「船移動了！雖然只有17公尺，但這是個好兆頭！」

他指出，所有拖船團隊人員更因為大船終於被撼動，興奮到鳴笛慶祝。

蘇伊士運河管理局局長瑞比27日說，已經可以使長榮巨型貨櫃輪長賜號的船尾和舵移動，但不清楚何時能使船體浮起。

長榮海運 蘇伊士運河

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路透報導，蘇伊士運河管理局局長瑞比27日說，已經可以使長榮巨型貨櫃輪長賜號的船尾和舵移動，但不清楚何時能使船體浮起。

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