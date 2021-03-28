怪手司機推文：長賜輪動了17公尺 拖船隊鳴笛慶祝

長榮「長賜號」卡蘇伊士運河終於移動了。先前在船首挖土而爆紅的怪手司機在推特發文表示，「船移動了！雖然只有17公尺，但這是個好兆頭！」

他指出，所有拖船團隊人員更因為大船終於被撼動，興奮到鳴笛慶祝。

蘇伊士運河管理局局長瑞比27日說，已經可以使長榮巨型貨櫃輪長賜號的船尾和舵移動，但不清楚何時能使船體浮起。