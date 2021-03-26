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蘇伊士運河塞百艘船狀況如何？3張衛星圖揭曉

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蘇伊士運河塞百艘船狀況 福衛五號3張衛星圖揭曉

中央社 / 台北26日電
長榮海運巨型貨櫃輪受強風和沙塵暴影響，在蘇伊士運河失控擱淺，造成大批船隻堵住，網友戲稱「大排長榮」；國家太空中心也搭上話題熱潮，提供衛星圖，讓民眾藉此更認識衛星。 法新社
長榮海運巨型貨櫃輪受強風和沙塵暴影響，在蘇伊士運河失控擱淺，造成大批船隻堵住，網友戲稱「大排長榮」；國家太空中心也搭上話題熱潮，提供衛星圖，讓民眾藉此更認識衛星。 法新社

長榮海運巨型貨櫃輪受強風和沙塵暴影響，在蘇伊士運河失控擱淺，造成大批船隻堵住，網友戲稱「大排長榮」；國家太空中心也搭上話題熱潮，提供衛星圖，讓民眾藉此更認識衛星。

長榮海運承租的巨型貨輪「長賜號」（Ever Given） 3月23日打橫擱淺在蘇伊士運河，長達400公尺的船身卡住南北雙向航道，造成海上交通堵塞。

截至26日上午，蘇伊士運河管理局與委派的救援公司還在設法讓長賜號脫困。根據CNN報導，至少超過160艘運載原油與貨物的船舶被迫在周圍海域等候。

國家太空中心晚間於臉書貼文「台灣的福衛五號也來支援衛星圖了」，並張貼3張圖片，可以清晰看到運河影像、擱淺的長賜號，以及在蘇伊士灣等待的一艘艘船舶。

國家太空中心說明，福五運行於離地720公里高的軌道，衛星圖是福五在台灣時間3月25日下午4時49分拍下的影像。

民眾看到影像時，第一想法可能是「解析度真好」，國家太空中心進一步解釋，「解析度」是光學遙測衛星的性能指標，可以由空間、時間、波譜、及輻射四方面定義衛星性能。

平時大家較常聽到的「福衛五號可拍攝黑白兩米、彩色四米的影像」是指「空間解析度」，意指一個像素對應地面2x2公尺或4x4公尺的面積。數字越小，代表解析度越好，能呈現的空間資訊越精細。

此外還有時間解析度（再訪頻率，即多久飛越同一目標上空）、輻射解析度（可以呈現多少灰階辨別輻射強度）、光譜解析度（衛星能偵測到的光譜範圍與波段數，解析度越高，越能辨識不同地物）。至於如何制定衛星各個解析度規格，則與任務目的有關。

長榮海運 蘇伊士運河 福衛五號

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