長榮卡全球貨運不用賠？ 行家揭：搞不好還能求償

長榮海運巨型貨櫃輪「長賜號」（Ever Given）23日意外擱淺於蘇伊士運河，截至26日上午，仍在持續進行搶救，造成全球物流進度延宕。對此，有網友好奇詢問「長榮會被多國求償嗎？」，引來內行民眾回應，指出長榮不僅不需賠償，甚至可以「求償」。

針對長榮貨櫃輪擱淺事件，一名網友在批踢踢實業坊發文表示，以送貨的特性來說，基本上就是分秒必爭，能越早到貨當然是越理想；而這次長榮塞港，連帶影響全球航運時程，讓他好奇長榮會不會被各國的航運公司或相關企業要求賠償。

該文一出，引起眾人討論，其中，一名網友回文解釋，其實這條卡住的船，並不在長榮旗下，而是屬於日本的「正榮汽船公司（Shoei Kisen Kaisha）」；此外，該船跑的是全球航線，所以船上的貨櫃並非通通要到台灣，上面的船員也都不是台灣人。

該網友進一步說明，長榮旗下的船若為「EVER G」開頭，全部都是「租賃船」，為海運業中租賃型式的營運模式；簡單來說，就是長榮每月支付正榮汽船固定的租金，以換取其造船、貨運等服務，而不需承擔船員薪水、油料費用、設備折舊等相對變數較大的營運成本。

因此，該網友指出，這次事件更要擔心的是正榮汽船，至於「Ever Given」在發生意外後就一直被大肆報導，對長榮來說恐怕是一種商譽損失，說不定還可以依此向日方求償。

而長榮海運董事長張衍義25日已出面表示，此次意外的賠償為船東的責任；日本正榮汽船公司25日也發出聲明，強調目前仍在嘗試脫淺，並向所有受到影響的相關人員致歉。