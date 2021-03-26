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未來關鍵24小時 牽動損害程度

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
蘇伊士運河管理局發布照片，長賜輪周三（24日）仍卡在運河裡。 美聯社
蘇伊士運河管理局發布照片，長賜輪周三（24日）仍卡在運河裡。 美聯社

長榮海運的巨型貨櫃輪「長賜號」（Ever Given）仍卡在蘇伊士運河之內動彈不得，使這個「塞船」事件進入第三天，一組精銳救援團隊已馳援以化解這場困境。供應鏈專家指出，未來24小時將是決定這起事件長期影響的關鍵。

彭博資訊報導，由於拖船和挖泥船始終無法幫助長賜號脫困，一組來自荷蘭SMIT救援公司的精銳海上救助隊，25日已抵達現場，尋找移動這艘400公尺長超大貨櫃輪的辦法。長榮海運也發表聲明表示，已請日本救援公司（NSC）協助解決這個難題。

全球約12%的貿易都會取道蘇伊士運河，顯示這條水道的重大戰略意義，但作業卻因長賜號擱淺而停擺。路透引述產業人士指出，若蘇伊士運河繼續阻塞超過24小時，船運公司可能被迫讓船隻繞行非洲、改道好望角。

IHS Markit旗下JOC Group歐洲主編諾勒認為，蘇伊士運河堵塞發生的時間實在不妙，哪怕只堵兩天，也會令供應鏈中斷混亂的情況進一步惡化，導致運往英國和歐洲各地的貨櫃延遲。

長賜號船東日本正榮汽船25日發表聲明表示，脫淺作業極其困難，會和當局合作解決，並為造成不便致歉。

長榮海運 蘇伊士運河

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