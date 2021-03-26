長榮塞船 掀全球供應鏈「蝴蝶效應」

長榮海運超大型貨輪長賜輪仍卡在蘇伊士運河動彈不得，導致上百艘貨櫃輪等候通過，據估計，這起「塞船」事件導致雙向航運停擺，每天價值約96億美元的航運也跟著被卡住，對全球供應鏈帶來「蝴蝶效應」，將影響全球的石油、天然氣、銅的供應，甚至可能威脅衛生紙的生產。

圖表／經濟日報提供

Lloyd's List情報公司估算，這起「塞船」事件導致雙向航運停擺，每天價值約96億美元的航運也跟著被卡住，該公司也坦承，這只是「粗略計算」。

Lloyd預估目前有165艘貨輪等候行經蘇伊士運河，彭博資訊彙整的數據則顯示有約185艘。

根據Allianz全球企業與專業公司，蘇伊士運河每天平均有超過50艘船行經，處理至少10%的全球貿易量；這條航道也是全球石油海運的要道，估計約10%的海運石油貿易都會經過這條水道。

Vortexa資深海運分析師利奇爾指出，初步情報顯示，有十艘共載運1,300萬桶原油的油輪，可能受到這起事件的影響，另外還有九艘滿載乾淨石油產品與生質柴油的船隻也在等候通過。Braemar根據蘇伊士運河過去一年的貨物流動數據估算，蘇伊士運河「塞船」可能已中斷每天約200萬桶的原油與石油產品運輸。

顧問機構Wood Mackenzie指出，若蘇伊士運河持續卡住，可能導致亞洲能從歐洲／地中海取得的石油腦與燃油減少，從而支撐亞洲產品價格。

不過，這起事件所影響的產品不只石油。研究機構MySteel指出，蘇伊士運河「塞船」時間若拉長，可能導致中國大陸的銅料供應問題更加惡化，就算問題在幾天內解決，船隻通行作業也可能導致從西方國家運往中國大陸的銅料出貨延後一個月。

由於蘇伊士運河也是全球LNG海運要道，分析師指出，若這起事件繼續拉長，可能衝擊LNG市場，因為卡達的運輸船須行駛更長的航程；從中東運往歐洲的LNG，近20%都會經過蘇伊士運河。

全球最大木漿製造商巴西Suzano也警告，全球貨輪塞船可能導致木漿供應中斷，而木漿正是生產衛生紙的原物料；Suzano主要以散裝貨運船運輸木漿。

Suzano執行長夏爾卡擔心，船運問題可能如滾雪球般愈滾愈大，若木漿貿易嚴重中斷，而且衛生紙製造業者沒有充足木漿庫存的話，最終可能會影響衛生紙供應。

路透引述產業消息人士指出，就算塞船問題在幾天內迅速解決，蘇伊士運河管理局（SCA）和其他航行受阻的船運商，也可能因營收損失，而向這艘船的船東日本正榮汽船公司、與保險業者求償數百萬美元。彭博資訊報導，長榮海運已指出，船東應為這起事件所造成的損失負責。