快訊

台南驚傳情變凶殺案 男砍殺前女友母親及阿嬤1死1傷

仍卡運河內！長榮貨櫃巨輪脫困作業暫停 歐媒：發生的時間實在不妙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長榮貨輪卡蘇伊士運河！內行人分析船長和「他」悲慘下場

聯合新聞網 / 綜合報導
長榮海運超大型貨櫃輪長賜號(Ever Given)仍卡在蘇伊士運河。 美聯社
長榮海運超大型貨櫃輪長賜號(Ever Given)仍卡在蘇伊士運河。 美聯社

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號(Ever Given)卡在蘇伊士運河，造成運河大塞船，上百艘船隻等待，干擾全球能源供應鏈，開羅當地媒體24日引述蘇伊士運河管理局報導，得清除長賜號周邊的大量淤沙來排除擱淺，因此可能得花上兩、三天的時間。對此有一位內行網友在PTT分析船長的下場「不僅沒獎金還要賠錢」。

專業網友在PTT發文分析說，現在所有人的目標都是要趕快把船移開，但過程中已經開始打權責太極拳了，首先船長船開成這樣，不僅合約獎金掰掰，因為第一船DELAY、第二船沒顧好、第三造成船公司被追究賠償，因為船長就是船東代表「船長跑一輩子也賠不了那麼多錢」。

另外輪機長，在航行運河期間，有主機不來俥，船艏推進器不來俥，發電機倒電，舵機掛了，接連造成航行安全問題，「合約也是掰掰，大概也不用再跑了」，因為船舶適行性就有很大的問題，如果領港員在船上知道這條船機艙有航行功能上的問題，第一時間就是衛星電話滑起來PSC電話就打下去了。

等到這條船脫困靠港後，就是接二連三稽核，如果有問題還要請船級社驗船師來檢查能不能放行，現在船上船員的心情就是「準備靠港受死了的心態」，最慘的是靠港完「公司立刻派新的船長跟輪機長去接現在的船員」，未來還不知道有沒有船可以跑。

船上看可不可以進行臨時性維修，之後再找時間進塢做換鋼板或螺旋槳的維修，如果真的不行，驗船師不給過，只能直接拖去進塢了「這真是一秒十幾萬美金上下，船長、輪機長還不能不飛天嗎？」。

開羅當地媒體24日引述蘇伊士運河管理局報導，得清除長賜號周邊的大量淤沙來排除擱淺，因此可能得花上兩、三天的時間。 路透社
開羅當地媒體24日引述蘇伊士運河管理局報導，得清除長賜號周邊的大量淤沙來排除擱淺，因此可能得花上兩、三天的時間。 路透社

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號(Ever Given)仍卡在蘇伊士運河。 法新社
長榮海運超大型貨櫃輪長賜號(Ever Given)仍卡在蘇伊士運河。 法新社

長榮海運 蘇伊士運河

延伸閱讀

長榮貨輪擱淺 蘇伊士運河大塞船

蘇伊士運河 運輸全球1成貿易

部分脫淺是誤傳「長賜輪仍動彈不得」 蘇伊士運河三度阻塞

長榮卡船一定能解決 關鍵在會不會影響歐洲線運價

相關新聞

長榮貨櫃巨輪仍卡在運河內 交通部：漲潮較有機會脫困

長榮海運（2603）擱淺在蘇伊士運河的巨型貨櫃輪「長賜號」（Ever Given）目前仍卡在蘇伊士運河之內。對此，交通部...

長榮貨輪有多大？ 國研院拿最大海研船比給你看

長榮大型貨運船長賜輪（Ever Given）卡在蘇伊士運河，造成運河大塞船。國家實驗研究院指出，和台灣海洋研究船隊中噸位...

油價大漲6%因長榮貨輪卡運河　金價回升終止連兩跌

國際油價24日大漲近6%，因一艘長榮貨輪在蘇伊士運河擱淺，投資人擔心這一事件可能導致原油運輸受阻，帶動油價反彈走高；金價...

長榮貨輪卡蘇伊士運河！內行人分析船長和「他」悲慘下場

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號(Ever Given)卡在蘇伊士運河，造成運河大塞船，上百艘船隻等待，干擾全球能源供應鏈，開羅當地媒體24日引述蘇伊士運河管理局報導，得清除長賜號周邊的大量淤沙來排除擱淺，因此可能得花上兩、三天的時間。對此有一位內行網友在PTT分析船長的下場「不僅沒獎金還要賠錢」。

長榮貨櫃巨輪仍卡在運河內 脫困作業暫停

長榮海運（2603）擱淺在蘇伊士運河的巨型貨櫃輪「長賜號」（Ever Given）目前仍卡在蘇伊士運河之內。彭博資訊報導...

若蔡總統的天然氣船也被「大排長榮」

昨天海運界熱門的新聞是長榮海運一艘巨型貨櫃輪，因強風影響擱淺在蘇伊士運河。蘇伊士運河因此癱瘓超過24小時，數百艘貨輪只能排隊苦等通過這條亞洲到歐洲的捷徑，國際油價一度因此上漲，國內網友笑稱這是「大排長榮」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。