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擱淺釀蘇伊士運河塞船 台北港指不會有類似情況

中央社 / 新北24日電
長榮海運大型貨櫃輪長賜輪（Ever Given）昨天在狹窄的蘇伊士運河（Suez Canal）轉彎時不慎擱淺，造成河道嚴重堵塞，等候通行的船隻大排長龍。 法新社
長榮海運大型貨櫃輪長賜輪（Ever Given）昨天在狹窄的蘇伊士運河（Suez Canal）轉彎時不慎擱淺，造成河道嚴重堵塞，等候通行的船隻大排長龍。 法新社

長榮海運貨輪擱淺釀蘇伊士運河塞船，台北港今天指出，問題可能與河道寬度限制有關；台北港吞吐量不若蘇伊士運河，加上是海港，即使發生船隻擱淺也不至於影響整體通行。

長榮海運大型貨櫃輪長賜輪（Ever Given）昨天在狹窄的蘇伊士運河（Suez Canal）轉彎時不慎擱淺，造成河道嚴重堵塞，等候通行的船隻大排長龍。

對於長榮海運大型貨櫃輪擱淺造成塞船，台北港指出，可能與河道寬度有所限制有關，就像在隧道中發生車禍導致車輛打橫，交通就堵住了。不過，同樣事情發生在大馬路上，也許因路面夠寬，影響較小。

台北港表示，台北港周邊地質多為沙地，因低潮水深不足時難免會有船隻擱淺，解決方法就是等「水漲船高」自然脫困，港口內也有拖船可輔助船隻轉向、拖帶，且台北港吞吐量不若蘇伊士運河，加上是海港，擱淺不至於影響整體通行。

台北港指出，一般船隻擱淺的原因，第一個屬於人為因素，例如機械故障或該轉向卻沒有轉向，船隻一直往淺灘區域前進，最後就擱淺了。

台北港表示，船隻擱淺與天候也有關，例如在航行中遇到颱風，船隻本身動力無法與大自然抗衡而被吹到淺灘處；潮汐也會影響港口的水深，因此，擱淺多半易發生在低潮期。

長榮海運

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