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找到失蹤27天飛官潘穎諄剩頭骨 救難蛙人紅眼眶列隊敬禮

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找到失蹤27天飛官潘穎諄剩頭骨 救難蛙人紅眼眶列隊敬禮

聯合報 / 記者潘欣中陳弘逸／屏東即時報導
執行水下搜尋任務的海陸兩棲偵蒐隊員，今天上午6時50分在南仁漁港岸邊觀測海象時，看到海岸潮間帶有醒目的橘色飛行衣，確認是失蹤27天的飛官潘穎諄。本報資料照片
執行水下搜尋任務的海陸兩棲偵蒐隊員，今天上午6時50分在南仁漁港岸邊觀測海象時，看到海岸潮間帶有醒目的橘色飛行衣，確認是失蹤27天的飛官潘穎諄。本報資料照片

兩架F-5E戰機上月22日下午在空中擦撞失事墜海後，執行水下搜尋任務的海陸兩棲偵蒐隊員，今天上午6時50分在南仁漁港岸邊觀測海象準備出勤時，看到海岸潮間帶有醒目的橘色飛行衣，只剩頭骨，無法辨識，因上有上尉官階的識別軍銜，確認是失蹤27天的飛官潘穎諄，遺體送出漁港時，25名國軍救難人員紅著眼眶列隊敬禮高喊：「任務結束，回家了」。

戰機失事後，潘穎諄下落不明，國軍以潘的彈射椅發現地滿州鄉港仔村為中心點，以往南北各延伸9公里長海岸線、向西3公里的山區為範圍，展開全方位搜尋；因在滿州鄉港仔村和九鵬村南仁漁港間海岸陸續尋獲潘的救生衣、飛行盔、軍靴和戰機殘骸，研判落海並卡在礁岩縫中的機會大，兩棲偵蒐大隊每天從南仁漁港出動3艇、12名蛙人執行礁岩區水下搜索，隨著時間流逝，救難人員心情益發沉重。

兩棲偵蒐隊員今天一早6時就到南仁漁港做出勤前準備，隊員先到岸邊觀測海象，發現上午風大浪高，不利膠艇出海，有隊員突然指著潮間帶上的橘色飛行衣的興奮大喊：「就在那、看到了」，地點距港區僅百餘公尺遠；救難人員檢視只剩頭骨，因上有上尉官階的識別軍銜，確認是潘穎諄，裝袋運出時，三軍聯訓基地政戰主任尹道福帶著救難人員列隊向潘敬禮，場景讓人酸了鼻。

「終於放下心中的大石頭！」一名執行水下搜索的國軍搜救人員說，都是國軍弟兄，能體會潘穎諄親友從最早焦急懷抱希望，到希望「生要見人、死要見屍」的複雜心情，每次出任務前都會默禱，並到附近廟宇祭拜，今天一早尋獲，大家心情超激動，總算給家屬一個交代；另個巧合是，九鵬村長劉怡邑和熱心村民曾到漁港旁的土地公廟擲筊問神，神明指示「就在漁港附近」，今天尋獲地就在港區旁。

三軍聯訓基地指揮官張明德表示，26天來山區和海空域都不放棄搜尋，每天出動300人次和無人機，基於民間宗教信仰，也不免俗到附近廟宇參拜，祈求盡快找到人，今天順利找到人，圓了家屬心願，要感謝所有參與和熱心協助的人。

屏東滿州鄉九鵬村長劉怡邑和熱心村民曾到南仁漁港旁的土地公廟擲筊問神，神明指示「就在漁港附近」，今天尋獲飛官潘穎諄的地點就在港區旁。記者潘欣中／攝影
屏東滿州鄉九鵬村長劉怡邑和熱心村民曾到南仁漁港旁的土地公廟擲筊問神，神明指示「就在漁港附近」，今天尋獲飛官潘穎諄的地點就在港區旁。記者潘欣中／攝影
海陸兩棲偵蒐隊員今天上午6時50分在南仁漁港岸邊（圖上方）觀測海象時，看到海岸潮間帶有醒目的橘色飛行衣，確認是失蹤27天的飛官潘穎諄。記者潘欣中／攝影
海陸兩棲偵蒐隊員今天上午6時50分在南仁漁港岸邊（圖上方）觀測海象時，看到海岸潮間帶有醒目的橘色飛行衣，確認是失蹤27天的飛官潘穎諄。記者潘欣中／攝影

F-5E 國軍 失蹤

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