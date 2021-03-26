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影／疑收到潘穎諄「定標器訊號」！軍方急出動確認

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東恆春威鯨救難協會成員許耿睿，上午透過無線電搜尋，在滿州鄉九鵬海岸收到疑似飛行員身上攜帶的PRC-112（定標器）微弱訊號。記者潘欣中／攝影
屏東恆春威鯨救難協會成員許耿睿，上午透過無線電搜尋，在滿州鄉九鵬海岸收到疑似飛行員身上攜帶的PRC-112（定標器）微弱訊號。記者潘欣中／攝影

空軍2架F-5E戰機22日下午在屏東牡丹外海空域擦撞墜機，上尉飛行官潘穎諄仍生死未卜，在發現潘穎諄的彈射椅、救生衣及飛行頭盔後，在地恆春威鯨救難協會成員許耿睿上午透過無線電搜尋，在滿州鄉九鵬海岸收到疑似飛行員身上攜帶的PRC-112（定標器）微弱訊號，地點就在尋獲救生衣及飛行頭盔附近，軍方與許前往接收訊號的地點確認後，由空軍相關位進行訊號的確認和定位。

也是業餘無線電玩家的許耿睿說，根據軍方公布的訊息，空軍飛行員有3個自動撞擊發報器（定標器），分別是飛行員身上的PRC-112、飛行員傘包URT-33、個人救生包PRC-90，發射頻率都不同；上網以「緊急、定標器」等關鍵字搜尋PRC-112相關資料，查知是低功率頻率，也是國際緊急通用的軍事頻率。

「不放棄任何有幫助的搜救線索！」他說，軍方曾公布戰機發生撞擊時，其他飛行員曾短暫聽到約3秒鐘發報器聲響，表示定標器未故障，他上午開車經過九棚村鼻頭礁到南仁漁港途中，調到PRC-112頻率的無線電，竟收到「沙沙」的微弱訊號聲音， 且集中在特定區域，疑似是飛行員身上的PRC-112，希望是飛官潘穎諄身上的，也有可能已被浪打與衣服脫離，隨即通報軍方。

軍方搜救人員下午與許前往接收訊號的地點確認，通報空軍相關單位進行訊號定位調查，空勤黑鷹直升機下午也在相關海域來回進行電子搜尋。

民間救難協會在屏東滿州鄉九鵬海岸收到疑似飛行員身上攜帶的定標器微弱訊號，軍方與許前往接收訊號的地點確認後，由空軍進行可疑訊號的定位調查。記者潘欣中／攝影
民間救難協會在屏東滿州鄉九鵬海岸收到疑似飛行員身上攜帶的定標器微弱訊號，軍方與許前往接收訊號的地點確認後，由空軍進行可疑訊號的定位調查。記者潘欣中／攝影
民間救難協會昨天上午在屏東滿州鄉九鵬海岸收到疑似飛行員身上攜帶的定標器微弱訊號，軍方與許前往接收訊號的地點確認後，由空軍進行可疑訊號的定位調查。記者潘欣中／攝影
民間救難協會昨天上午在屏東滿州鄉九鵬海岸收到疑似飛行員身上攜帶的定標器微弱訊號，軍方與許前往接收訊號的地點確認後，由空軍進行可疑訊號的定位調查。記者潘欣中／攝影

F-5E

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