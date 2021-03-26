影／疑收到潘穎諄「定標器訊號」！軍方急出動確認

空軍2架F-5E戰機22日下午在屏東牡丹外海空域擦撞墜機，上尉飛行官潘穎諄仍生死未卜，在發現潘穎諄的彈射椅、救生衣及飛行頭盔後，在地恆春威鯨救難協會成員許耿睿上午透過無線電搜尋，在滿州鄉九鵬海岸收到疑似飛行員身上攜帶的PRC-112（定標器）微弱訊號，地點就在尋獲救生衣及飛行頭盔附近，軍方與許前往接收訊號的地點確認後，由空軍相關位進行訊號的確認和定位。

也是業餘無線電玩家的許耿睿說，根據軍方公布的訊息，空軍飛行員有3個自動撞擊發報器（定標器），分別是飛行員身上的PRC-112、飛行員傘包URT-33、個人救生包PRC-90，發射頻率都不同；上網以「緊急、定標器」等關鍵字搜尋PRC-112相關資料，查知是低功率頻率，也是國際緊急通用的軍事頻率。

「不放棄任何有幫助的搜救線索！」他說，軍方曾公布戰機發生撞擊時，其他飛行員曾短暫聽到約3秒鐘發報器聲響，表示定標器未故障，他上午開車經過九棚村鼻頭礁到南仁漁港途中，調到PRC-112頻率的無線電，竟收到「沙沙」的微弱訊號聲音， 且集中在特定區域，疑似是飛行員身上的PRC-112，希望是飛官潘穎諄身上的，也有可能已被浪打與衣服脫離，隨即通報軍方。