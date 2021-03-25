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立委要運安會調查墜機 邱國正：贊同

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
國防部長邱國正(右)25日赴立院報告及備詢。國民黨立委洪孟楷。(photo by YouTube截圖)
國防部長邱國正(右)25日赴立院報告及備詢。國民黨立委洪孟楷。(photo by YouTube截圖)

針對「四年期國防總檢討」，國防部邱國正25日赴立院報告」及備詢。藍委洪孟楷問，是否認同讓公正第三方，如運安會，協助調查國防軍機與運輸事故？邱國正表示認同。洪孟楷接著指出，由於依法無據，若沒國防部邀請，運安會無法主動協助國軍調查，對此，他將提案修法。邱國正也表示贊同。

運安會無法主動查墜機

國民黨立委洪孟楷指出，除了近日2架F-5E戰機擦撞墜海，去年10月29日F-5E也發生事故，「報告出來了嗎？」空軍參謀長黃志偉表示，目前已完成45天的階段報告，現正進行殘骸打撈，仍在調查。洪孟楷又問，去年11月17日F16戰機失蹤，報告出來了嗎？黃志偉回應，也在調查過程中。

對於運安會能否對戰機飛安事故更積極有效地協助調查，洪孟楷表示，他曾詢問運安會，但運安會回應依法無據，因為運安會管的是民間，軍方則組成調查小組自行調查。邱國正表示，國防部可以邀請運安會協助調查。但洪孟楷指出，此舉要受國防部邀請，運安會僅會協助黑盒子、地圖軌跡的判讀等。

將提案修法

洪孟楷詢問，是否同意讓公正第三方協助調查？不要只有國防部自行調查，避免內部大事化小、小事化無，由外界單位做獨立深入調查，以探就真正事發原因，了解是機械老舊，或者是人為疏失，相信有助於防範未然，「部長你同意嗎？」邱國正說，可以同意，並表示任何一個檢查小組的編成，「我們看內容從哪邊來，就知道對這個小組能有多少信心。」

邱國正強調，國軍的調查小組構成包含各方的專業人員，看調查小組的編組，軍中不可能也不會所有問題自己解決。洪孟楷表示，他將提案修法，面對國防部軍機與運輸事故，運安會未來應主動偵查，讓運案會調查不會依法無據，同時有更公正單位協助國防部調查。邱國正回應：「應該要這樣做。」

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