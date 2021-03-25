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影／搶救失蹤3天飛官潘穎諄 海龍蛙兵前進危險礁岩區

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
國軍今天下午出動兩棲偵蒐大隊3艘橡皮艇、12名蛙兵到海流匯聚的鼻頭礁礁岩海域搜尋。記者潘欣中／攝影
國軍今天下午出動兩棲偵蒐大隊3艘橡皮艇、12名蛙兵到海流匯聚的鼻頭礁礁岩海域搜尋。記者潘欣中／攝影

空軍志航基地2架F-5E戰機22日下午在屏東縣牡丹鄉外海空域擦撞墜海，中尉飛官羅尚樺殞職，上尉飛官潘穎諄生死未卜；搜救行動進入第4天，軍方研判潘墜海可能性大，今天下午出動兩棲偵蒐大隊3艘橡皮艇、12名蛙兵到海流匯聚的鼻頭礁礁岩海域搜尋，因能見度只有1公尺無法下海；今天下午3時到了黃金救援72小時，三軍聯訓基地指揮官張明德強調，持續搜救沒有時限。

國軍今天出動海陸兩棲偵搜大隊偵搜2中隊3艘橡皮艇，共12名官兵帶4具水肺下水捜尋，搜索範圍從滿州鄉九棚村南仁漁港到鹿寮海岸的礁盤、隙縫、深溝等；張明德說，飛行員落海後，有可能卡在潮間帶的礁岩隙縫和深溝，軍方不放棄任何機會，下午先到海流匯聚的鼻頭礁海域搜尋，該處也尋獲救生衣、軍靴和殘骸。

他說，今天海象不是很好，海邊浪高2至3公尺，潛水員到了該地回報水下混濁，能見度只有1公尺，無法下海；水下作業只能白天執行，夜間視線、安全等因素不行，但也要在浪潮、能見度等海象許可下才會下海。

張明德表示，彈射椅發現地的滿州鄉港仔村以北9公里、以南9公里，持續進行岸際等搜尋作業，紅雀無人機也會在天候許可狀況下，持續進行九棚山區的偵搜作業，希望儘快發現潘教官，沒有所謂黃金救援72小時，會持續搜尋到潘教官。

國軍今天下午出動兩棲偵蒐大隊3艘橡皮艇、12名蛙兵到海流匯聚的鼻頭礁礁岩海域搜尋。記者潘欣中／攝影
國軍今天下午出動兩棲偵蒐大隊3艘橡皮艇、12名蛙兵到海流匯聚的鼻頭礁礁岩海域搜尋。記者潘欣中／攝影
國軍今天下午出動兩棲偵蒐大隊3艘橡皮艇、12名蛙兵到海流匯聚的鼻頭礁礁岩海域搜尋，向岸上人員回報水下能見度太差。記者潘欣中／攝影
國軍今天下午出動兩棲偵蒐大隊3艘橡皮艇、12名蛙兵到海流匯聚的鼻頭礁礁岩海域搜尋，向岸上人員回報水下能見度太差。記者潘欣中／攝影

F-5E 空軍

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