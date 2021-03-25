2架失事F-5E是否打撈？軍方：目前以搜救失蹤飛官為主

空軍半年來接連折損3架F-5E及1架F-16戰鬥機，其中，去年分別失事於台東加路蘭外海及花蓮外海的F-5E和F-16戰機，至今仍未打撈上岸。這次2架失事F-5E是否打撈？軍方表示以搜救為主。

軍方官員指出，尚未規畫打撈作業，現階段任務先以搜救為主，陸海空三軍和空勤、海巡等單位，正全力搜救中，搜救動作不會停止，希望外界給予正向能量，盡快找到失聯飛官潘穎諄。

去年10月29日失事於台東加路蘭外海的F-5E戰機及同年11月17日失事花蓮外海的F-16戰機，軍方委託民間銓日儀探測公司進行打撈作業，因受天候、海象等因素影響，至今尚未打撈上岸。

銓日儀探測公司總經理奚慎明接受電訪時表示，近日失事的2架F-5E戰機，尚未接獲軍方指示要進行打撈，至於去年F-5E和F-16戰機打撈作業進度，要等到天氣及海象穩定後，再進行後續作業。