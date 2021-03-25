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F-5E事故檢討要花1年 鄭麗文：空軍檢討SOP根本鬼打牆

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
兩架F-5E戰機疑似擦撞失事墜海，圖為日前在屏東南仁漁港旁的沙灘發現大片飛機殘骸。本報資料照片，記者劉學聖／攝影
兩架F-5E戰機疑似擦撞失事墜海，圖為日前在屏東南仁漁港旁的沙灘發現大片飛機殘骸。本報資料照片，記者劉學聖／攝影

空軍F-5E戰機再傳事故，但去年10月F-5E事故最終調查報告至今未完成，讓外界擔心結構性問題未釐清，事故仍會再發生。空軍司令部上午在立院司委會答覆國民黨立委鄭麗文質詢時表示，要1年時間才會有完整報告，讓鄭批評SOP鬼打牆。

空軍司令部答詢時表示，失事調查報告分3階段，45天完成階段報告，180天完成期中報告，1年會有完整報告；程序放在那裏，有召集相關國防部外專家學者，之後還要經過運安會與民航局討論。

空軍司令部指出，去年10月F-5E事故階段報告已出來，最快完成時間就是法律期限，一年以內核定相關報告，完成後就會報給國防部；報告一開始會針對相關人員與事證進行蒐集，目前進度因「還在打撈程序」，是機械或人為也還在調查中。

鄭麗文質疑，所以目前等於沒有檢討報告？空軍司令部回應，不是這樣。

鄭麗文追問，去年F-5E事故後相關飛機為何沒有比照這次停飛？空軍司令部澄清，去年出事後也有依天安特檢，特檢完排除相關可能維安因子後，才依相關程序開始飛。

空軍司令部指出，兩次事故特檢項目依各自事故當時的狀況與飛機情形不同，但兩次事故特檢都有檢視逃生系統。鄭麗文追問，所以上次停飛多久？空軍回應上次特檢「一個多星期」，每次特檢時間要看檢查項目。讓鄭再批，停飛虛晃一招。

鄭麗文批評，空軍司令部事故調查作法，根本就是還不知道出事原因，就又復飛；上次事故報告還沒出來，這次事故又發生，空軍卻一直重複之前做法，SOP已出問題，應重新檢討做法，不然檢討與應變SOP程序不就是鬼打牆，讓飛官冒險飛行。

空軍司令部表示，所有特檢都是把相關因素排除完才能執行開飛程序，飛行沒有冒險。

F-5E

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