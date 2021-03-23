聽新聞
test
0:00 / 0:00

招魂返殯儀館 羅尚樺母哭泣：他幾天前說要接我住官舍

聯合報 / 記者尤聰光施鴻基／台東即時報導
軍方今天下午安排殉職飛官中尉羅尚樺家屬前往屏東旭海事故點招魂儀式。晚間返回台東市立殯儀館，家屬心情悲痛不已。記者尤聰光／攝影
軍方今天下午安排殉職飛官中尉羅尚樺家屬前往屏東旭海事故點招魂儀式。晚間返回台東市立殯儀館，家屬心情悲痛不已。記者尤聰光／攝影

軍方今天下午安排殉職飛官中尉羅尚樺家屬前往屏東旭海事故點招魂儀式。晚間返回台東市立殯儀館，家屬心情悲痛不已。羅母哭泣說：「他說要接我住官舍」。

「媽媽，我已申請官舍了。」羅母難掩悲痛心情抱著親友哭泣說，幾天前還接到他（羅尚樺）的電話，他開心說已申請官舍了，要接我去官舍住，電話一頭他很開興的告訴我這個好消息，誰會想到發生這樣的事啦，我的心都碎了。

今天下午2點多，軍方安排羅的家屬從基地出發前往屏東旭海海邊招魂，家人一聲聲呼喚「尚樺，回家了！」，懷2個月身孕的羅妻也哭紅雙眼喊著「回家了！」，最後得3聖筊後，順利帶他回家，晚間7點多返回殯儀館。

另失聯的上尉飛官潘穎諄，目前仍失聯中，國軍把握黃金72小時全力搜救，國中結拜鄭姓兄弟說，潘和他及另一名同學，國中時，3個人突發奇想，拿著便當雞腿結拜，奠定了他們友情到今天，最近一次跟潘見面是兩個禮拜前，他當時送滿月禮給潘，昨天聽到消息不敢相信，也跟著潘爸爸到基地等待消息。

招魂儀式結束後，家屬在羅尚樺靈堂前哀悼。記者尤聰光／攝影
招魂儀式結束後，家屬在羅尚樺靈堂前哀悼。記者尤聰光／攝影

F-5E 殯儀館 空軍

延伸閱讀

鄭文燦勞軍海巡官兵 祈願失事飛官殉職安息失蹤找到

飛官羅尚樺殉職 妻挺孕肚忍2小時山路招魂

失聯飛官潘上尉搜救行動 邱國正：不放棄任何希望

飛官殉職 蘇貞昌：若因彈射機械問題要立刻改進

相關新聞

遭轟10億買鳳梨沒6億汰換彈射椅？蘇揆：錢會立刻發

空軍2架F-5E戰機失事，飛官羅尚樺疑殉職，引發彈射椅汰換時程的討論。國民黨立委馬文君今下午質詢時質疑，蔡政府可以一天內...

影／飛官羅尚樺殉職3聖筊回家了！ 家屬旭海悲痛招魂

台東志航基地2架F5E戰機昨天下午在屏東縣牡丹鄉外海空域擦撞雙雙墜海，中尉飛官羅尚樺被尋獲後送醫搶救不治，羅的家屬今天下...

搜救任務已24小時！尋獲飛行頭盔 初判是潘穎諄裝備

軍機搜救進度又有新進展，軍方證實找到失蹤飛行員潘穎諄頭盔，尋獲位置是在昨天發現彈射椅的位置往南約4公里。

民進黨：國民黨消費戰機失事意外 社會自有評斷

民進黨發言人簡舒培表示，國民黨文傳會副主委鄭照新今天刻意在臉書發布影片大噴政治口水，消費國軍F-5E戰機失事意外，不知為...

鄭照新：彈射椅只占國防預算500之1 民進黨當人民智障？

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，針對大量綠營側翼散播立法院國防預算凍結的資訊，試圖甩鍋給國民黨，他強調，執政黨國防預算年年...

羅尚樺新婚孕妻強忍悲痛 柯文哲：每字每句讓人眼眶發酸

兩架F-5E戰鬥機墜機失事，上尉飛官潘穎諄還在搜救中，中尉飛官羅尚樺則不幸殉職。台北市長柯文哲今天在臉書表示，他看到新聞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。