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招魂返殯儀館 羅尚樺母哭泣：他幾天前說要接我住官舍
軍方今天下午安排殉職飛官中尉羅尚樺家屬前往屏東旭海事故點招魂儀式。晚間返回台東市立殯儀館，家屬心情悲痛不已。羅母哭泣說：「他說要接我住官舍」。
「媽媽，我已申請官舍了。」羅母難掩悲痛心情抱著親友哭泣說，幾天前還接到他（羅尚樺）的電話，他開心說已申請官舍了，要接我去官舍住，電話一頭他很開興的告訴我這個好消息，誰會想到發生這樣的事啦，我的心都碎了。
今天下午2點多，軍方安排羅的家屬從基地出發前往屏東旭海海邊招魂，家人一聲聲呼喚「尚樺，回家了！」，懷2個月身孕的羅妻也哭紅雙眼喊著「回家了！」，最後得3聖筊後，順利帶他回家，晚間7點多返回殯儀館。
另失聯的上尉飛官潘穎諄，目前仍失聯中，國軍把握黃金72小時全力搜救，國中結拜鄭姓兄弟說，潘和他及另一名同學，國中時，3個人突發奇想，拿著便當雞腿結拜，奠定了他們友情到今天，最近一次跟潘見面是兩個禮拜前，他當時送滿月禮給潘，昨天聽到消息不敢相信，也跟著潘爸爸到基地等待消息。
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