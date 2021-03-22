影／海空域投射照明彈 漏夜搜尋失蹤上尉飛官

台東志航基地2架空軍F-5E戰鬥機，今下午2時30分疑似空中擦撞在屏東縣牡丹鄉外海墜海，各單位持續漏夜搜救失蹤的上尉飛官潘穎諄，駐守屏東基地空軍第6混合聯隊的C130晚間也在失事海域發射照明彈，協助海巡單位搜尋，落在滿州鄉港仔村台26線上的彈射座艙晚上已由軍方帶走，搜救前進指揮中心明天上午成立。

事發後兩飛官跳傘逃生，其中羅尚樺被尋獲時重傷昏迷，急送台東醫院搶救不冶，上尉飛官潘穎諄到晚上仍下落不明；現場救難人員說，由於失事海域的氣候惡劣視線不佳，海上風浪大，增加搜尋難度，由於東北季風今天轉強，另名飛官的彈射座艙落在滿州鄉港仔村台26線上近海處，研判可能就在附近，也不排除被強大風勢吹向九鵬基地山區。

除了當地警消和海巡單位全體總動員，持續在恆春半島南岸至台東東岸搜尋，海軍三軍聯訓基地晚間增派7輛悍馬車和28名偵蒐中隊士官兵支援搜救任務，屏東機場也派遣C-130晚上到事發現場海域投放照明彈協助海巡單位搜救。