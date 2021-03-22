聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／海空域投射照明彈 漏夜搜尋失蹤上尉飛官
台東志航基地2架空軍F-5E戰鬥機，今下午2時30分疑似空中擦撞在屏東縣牡丹鄉外海墜海，各單位持續漏夜搜救失蹤的上尉飛官潘穎諄，駐守屏東基地空軍第6混合聯隊的C130晚間也在失事海域發射照明彈，協助海巡單位搜尋，落在滿州鄉港仔村台26線上的彈射座艙晚上已由軍方帶走，搜救前進指揮中心明天上午成立。
事發後兩飛官跳傘逃生，其中羅尚樺被尋獲時重傷昏迷，急送台東醫院搶救不冶，上尉飛官潘穎諄到晚上仍下落不明；現場救難人員說，由於失事海域的氣候惡劣視線不佳，海上風浪大，增加搜尋難度，由於東北季風今天轉強，另名飛官的彈射座艙落在滿州鄉港仔村台26線上近海處，研判可能就在附近，也不排除被強大風勢吹向九鵬基地山區。
除了當地警消和海巡單位全體總動員，持續在恆春半島南岸至台東東岸搜尋，海軍三軍聯訓基地晚間增派7輛悍馬車和28名偵蒐中隊士官兵支援搜救任務，屏東機場也派遣C-130晚上到事發現場海域投放照明彈協助海巡單位搜救。
搜救任務前進指揮中心明天上午成立，由三軍聯訓基地指揮官張明德少將統籌，基地晚上派遣大量車輛兵力投入，除增加沙灘及山區搜索，後續也會不斷投入兵力，也盼國人集氣，期待有好消息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言