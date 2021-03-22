快訊

直播／F-5E雙機失事1殉職1失蹤 空軍19:00記者會說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

飛官羅尚樺殉職 大伯父遺憾：他個性活潑、家中獨子

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
中尉飛官羅尚樺是個性開朗的大男孩，也才剛結婚，卻不幸殉職，令親友悲慟萬分。摘自臉書
中尉飛官羅尚樺是個性開朗的大男孩，也才剛結婚，卻不幸殉職，令親友悲慟萬分。摘自臉書

空軍兩架F5E下午墜海，飛官駕駛中尉羅尚樺老家在花蓮市。羅尚樺的大伯父今出面受訪，表示羅只是戶籍掛在花蓮市，但人沒有住在這裡，媽媽過世後，親戚間就很少聯繫；印象中羅尚樺是活潑的孩子，弟弟跟弟媳離婚，羅跟爸爸同住，是家中獨子，娶老婆後都沒有住在花蓮。

空軍志航基地飛官羅尚樺、潘穎諄今天傳出軍機擦撞墜海，中尉羅尚樺今天被尋獲，雖緊急送往馬偕醫院仍不幸殉職，羅2周前才剛新婚。

一名自稱是羅尚樺的大伯父說，自從媽媽（羅尚樺的阿嬤）過世後，彼此很少來往，羅尚樺也很少回來。記得羅尚樺是活潑的孩子，父母離婚後，為單親家庭，是家中獨子，平常不會特別聊空軍的事，羅尚樺大多在部隊裡，娶老婆後都沒住在花蓮；而花蓮市的房子是自己和孩子住。

中尉羅尚樺墜機前彈射，在台26線73公里處發現傘具及座椅，但他仍傷重不幸殉職。國搜中心提供
中尉羅尚樺墜機前彈射，在台26線73公里處發現傘具及座椅，但他仍傷重不幸殉職。國搜中心提供

F-5E 空軍

延伸閱讀

F-5雙機失事 空軍擬今晚台北舉行記者會説明

F-5E飛官羅尚樺昏迷搶救中 妻子IG喊話：我愛你

影／飛官羅尚樺尋獲已無意識吊掛送醫 潘穎諄仍失聯

F-5E戰機墜海 黑鷹救起1名昏迷飛官1人仍失蹤

相關新聞

慟！飛官羅尚樺不幸殉職 潘穎諄家屬盼老天給一個奇蹟

空軍志航基地飛官羅尚樺、潘穎諄今天下午傳軍機擦撞墜海，羅已尋獲，送往馬偕醫院急救仍不治，岳母已從屏東趕往台東，但潘迄今尚...

F-5雙機失事 空軍擬今晚台北舉行記者會説明

台東2架F-5E戰鬥機下午15時6分於屏東牡丹岸際空域疑似空中擦撞墜海，在台北的空軍司令部規劃今晚在台北召開記者會說明，...

去年10月才造成飛官殉職 F-5E服役逾40年發生29次事故

空軍F-5E4架戰鬥機下午於台東志航基地起飛執行訓練任務，其中2架F-5E發生擦撞墜海（2飛行員），國防部出動陸海空搜救...

資深飛官推測原因 疑天候欠佳雲中編隊太靠近

5天4夜模擬共軍襲台的國軍戰備周才開始，台東志航基地就傳出2架F-5E單艙軍機擦撞墜海意外，2名飛官羅尚樺、潘穎諄目前生...

飛官潘穎諄孩子才出生 家屬：孩子在等爸爸回家

空中台東志航基地飛官潘穎諄去年閃婚，上月產子，他的父母開心抱著向親友宣告是家第一個金孫，但如今潘穎諄跳傘後下落不明，加上...

F-5E雙機事故 蘇貞昌：搜索不會因天黑中斷

台東傳出兩架F-5E戰鬥機今（22）日下午於屏東牡丹旭海漁港距岸1.4浬海域，疑似空中擦撞墜海。行政院長蘇貞昌強調「救人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。