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飛官羅尚樺殉職 大伯父遺憾：他個性活潑、家中獨子
空軍兩架F5E下午墜海，飛官駕駛中尉羅尚樺老家在花蓮市。羅尚樺的大伯父今出面受訪，表示羅只是戶籍掛在花蓮市，但人沒有住在這裡，媽媽過世後，親戚間就很少聯繫；印象中羅尚樺是活潑的孩子，弟弟跟弟媳離婚，羅跟爸爸同住，是家中獨子，娶老婆後都沒有住在花蓮。
空軍志航基地飛官羅尚樺、潘穎諄今天傳出軍機擦撞墜海，中尉羅尚樺今天被尋獲，雖緊急送往馬偕醫院仍不幸殉職，羅2周前才剛新婚。
一名自稱是羅尚樺的大伯父說，自從媽媽（羅尚樺的阿嬤）過世後，彼此很少來往，羅尚樺也很少回來。記得羅尚樺是活潑的孩子，父母離婚後，為單親家庭，是家中獨子，平常不會特別聊空軍的事，羅尚樺大多在部隊裡，娶老婆後都沒住在花蓮；而花蓮市的房子是自己和孩子住。
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