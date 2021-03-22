飛官羅尚樺殉職 大伯父遺憾：他個性活潑、家中獨子

空軍兩架F5E下午墜海，飛官駕駛中尉羅尚樺老家在花蓮市。羅尚樺的大伯父今出面受訪，表示羅只是戶籍掛在花蓮市，但人沒有住在這裡，媽媽過世後，親戚間就很少聯繫；印象中羅尚樺是活潑的孩子，弟弟跟弟媳離婚，羅跟爸爸同住，是家中獨子，娶老婆後都沒有住在花蓮。

空軍志航基地飛官羅尚樺、潘穎諄今天傳出軍機擦撞墜海，中尉羅尚樺今天被尋獲，雖緊急送往馬偕醫院仍不幸殉職，羅2周前才剛新婚。