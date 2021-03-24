願景專題／能活就要動 黃春明仍想說故事給孩子聽

黃春明為台灣當代重要作家，近幾年歷經罹癌及化療之苦，痊癒後連續出版了兩部長篇小說《跟著寶貝兒走》、《秀琴，這個愛笑的女孩》。高齡86歲的他2014年罹患淋巴癌，化療後，體重從72公斤掉到53公斤，體力也不如從前。

但黃春明仍愛說故事，還想著若有餘力活化閒置空間，他期盼邀請老人與孩子混齡生活。講故事、教方言，也可以烹煮拿手美食與孩子一同享用，小朋友受到溫馨照顧，老人也因為看到孩子的活潑而忘卻年老。

・每天爬五層樓 愛家甘之如飴

有兩次演講後回家，他一步步爬上五樓住處，一回家就虛脫倒地。國寶級作家形容爬上五樓的自己：「像出了水面的蝦子在地上痛苦彈跳」，還說自己一邊哀嚎，一邊請兒子叫救護車，不忘提醒「記得要拍照」，記錄他好不容易征服了樓梯回到了家， 卻因此被送進醫院，還發生了兩次。

不過，即使沒有電梯，必須一格一格抬腿往上爬，黃春明從未考慮搬離這個居住30多年的老公寓。他認為，就算那天得爬樓梯爬一小時才到家，那就爬吧！等到有一天真的爬不動了，代表已接近死亡，那也是再自然不過的事情。

黃春明的五樓公寓坪數不大，但木質地板與暖色燈光相當溫馨，還有個開三面窗的書房兼客廳，其中一面窗望出去是外雙溪與綠意盎然的河濱公園，天氣好的時候能清楚看到陽明山的樣貌。

當年搬到這裡的時候還未建河堤，那時他會帶著年幼的黃國珍與黃國峻到河裡抓魚，抓回來養在水族箱欣賞。「有很多人建議年紀大了應該要住一樓比較方便、要搬家等，可是我就是喜歡這裡，要離開這裡我會覺得很可惜」。

・別想著自己老 年齡不是包袱

被問及是否曾擔心老、有一天走不動該怎麼辦，黃春明想起他的爺爺。他印象深刻，爺爺曾經在聊天時說過「老了，懶得動了」，結果三個月後的某一天他突然不動了、身體往前倒在黃春明的懷裡，過世了。

這個景象讓黃春明深深相信，能活就要動，特別在罹癌、挺過6次化療後，他囑咐自己每天晚上10點左右到河濱公園走兩圈，有時會走三圈，跟妻子林美音吵架時可能走上四圈。他說，運動途中跟鄰居與他們的貓狗打打招呼、有時停下來扶著牆賞月，都是美好的事情。

黃春明認為，不分年齡，每個人都是有生命力的活體，因此沒有必要一直想著自己好老、自己會不會是負擔，「身體已經老化虛弱了還煩惱這個、煩惱那個，煩惱都把你煩死了」，「只要能做一點正面的事情，就不是包袱了」。

現在的他盡量找事情做，或寫東西，或將喜歡的文本重新拿出來溫故知新，評估體力可勝任的演講就出席。他想睡就睡，晚上睡不著就讀書寫作，享受夜半的孤獨、寧靜、專注，以及河濱公園傳來的天籟。

不過，這還未達他最理想的老後生活。黃春明喜愛講故事，他也認為，許多閒置老屋值得活化運用，可以組織老人社群，讓長者進駐空間，再邀請孩子前來活動，雙方互相學習，促成讓老有所終、幼有所長。

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