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阿里山森林火災未熄 4天出動直升機35架次

中央社 / 嘉義縣21日電
嘉義林管處大埔事業區林班森林火災，21日搶救進入第4天。 聯合報系記者魯永明／翻攝
嘉義林管處大埔事業區林班森林火災，21日搶救進入第4天。 聯合報系記者魯永明／翻攝

嘉義林管處大埔事業區林班森林火災，今天搶救進入第4天，出動直升機支援灑水計有35架次，截至晚間6時，已延燒逾76小時，仍有2處火點，因地形陡峭，明天持續申請直升機空中灑水，盼能早日控制。

林務局嘉義林區管理處副處長李定忠表示，大埔事業區第228、229林班，即阿里山公路（台18線）69公里處附近下方，18日下午2時左右發生森林火災，截至晚間6時，已延燒逾76小時。目前延燒面積約1.6公頃，連日來，經陸空聯合搶救，今天上午在第228林班仍有3處火點。

李定忠指出，這3處火點地形陡峭，支援的直升機進行4架次的空中灑水任務，下午3時因山區能見度下降無法進行，地面部隊今天也陸續向上攀爬清除殘火，其中1處已無火煙，另2處還有火煙，明天持續申請直升機支援，希望早日控制火勢。

李定忠說，森林火災現場地形陡峭，搶救不易，延燒迅速，除由地面部隊冒險攀爬搶救外，並出動直升機支援，截至今天下午3時，直升機4天已進行35架次空中灑水任務。

嘉義林管處阿里山工作站主任賴龍輝表示，受到森林火災影響，阿里山公路66公里至76公里處19日上午起封閉，昨天下午3時才開放通行，雖然正值花季期間，阿里山森林遊樂區昨天遊客數僅有2707人次，今天則大幅提升，截至下午5時，遊客數7441人次。

賴龍輝指出，位於阿里山工作站前、屬染井吉野櫻的「櫻王」，今天花況約有6成綻放，3月底前是最佳賞花期，園區其他吉野櫻也將陸續綻放。

公路總局第五區養護工程處阿里山工務段長蔡衛勇表示，森林火災造成阿里山公路69公里處附近上邊坡的坡面裸露，易有零星落石滾落路面，基於安全考量，自明天起至4月30日辦理邊坡刷坡及掛網作業，因此，配合實施道路封閉管制措施。

蔡衛勇說，阿里山公路69公里處實施道路封閉管制期間，自上午7時至下午5時，車輛通行採每小時放行1次，因適值阿里山花季期間，假日及清明連續假期不施工。

阿里山 火災

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