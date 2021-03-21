阿里山森林大火造成邊坡裸露 台18線22日起管制

嘉義林管處大埔事業區林班森林火災，延燒已逾68小時，今天仍有3處火點，除申請直升機支援外，地面部隊持續攀爬挺進；阿里山公路69公里處邊坡裸露，明天起封閉管制施工。

林務局嘉義林區管理處副處長李定忠表示，大埔事業區第228、229林班，即阿里山公路（台18線）69公里處附近下方，18日下午2時左右發生森林火災，目前延燒面積約1.6公頃，連日來，經陸空聯合搶救，今天在第228林班仍有3處火點。

李定忠指出，這3處火點地形陡峭，今天持續申請直升機空中灑水救援，地面部隊也陸續向上攀爬清除殘火，希望快點控制火勢。

公路總局第五區養護工程處阿里山工務段長蔡衛勇表示，森林火災造成阿里山公路69公里處路段邊坡零星落石不斷，相當危險，因此，66公里至76公里處（石棹至十字路）路段於19日上午起封閉，已於昨天下午3時開放通行。

蔡衛勇指出，森林火災造成阿里山公路69公里處附近上邊坡火害後坡面裸露，易受天候影響發生零星落石滾落情況，基於安全考量，自明天起至4月30日辦理火害邊坡刷坡及掛網作業，因此配合實施道路封閉管制措施。

蔡衛勇說，阿里山公路69公里處實施道路封閉管制措施，自上午7時至下午5時，車輛通行採每小時放行1次，因適逢阿里山花季期間，假日及清明連續假期不施工。