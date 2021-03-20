亂丟菸蒂釀阿里山大火？林管處：保七總隊調查中

阿里山森林大火從18日下午延燒至今，尚有2處餘火未滅，希望今晚氣溫降低餘火能逐漸熄滅。對於亂丟菸蒂釀災的說法，嘉義林管處指出，目前正由保七總隊調查中。

林務局嘉義林區管理處副處長李定忠表示，大埔事業區第228、229林班，即阿里山公路（台18線）69公里處附近下方，18日下午2時多發生森林火災，目前火場累計延燒面積1.6公頃，至今晚7時位於火場東南側及西南側尚有2處殘火未滅。

對於當地有民眾推測起火原因是遊客亂丟菸蒂釀災，李定忠說，目前沒證據；不過以往森林火災起因，大都人為因素，包括宿營時營火未完全熄滅或者是燒雜草、廢棄物不慎引起。

李定忠也說，天然因素造成阿里山森林火災機率低，他舉阿里山神木為例，當年被雷打到，只有神木焦黑，也沒引發森林大火；因為山區會打雷，都是下大雨時，環境潮濕，火燒不起來。

李定忠指出，目前2處餘火都在陡峭的邊坡，人力難以到達，已請內政部空中勤務總隊及陸軍航空特戰指揮部出動直升機空中灑水滅火，今天共出動15架次，希望今晚氣溫降低餘火能逐漸熄滅。

嘉義林管處表示，在森林內活動應注意引火行為，稍一不慎就會引燃森林大火，依據森林法第53條規定，放火燒毀他人之森林者，處3年以上10年以下有期徒刑；至於發生火災原因，保七總隊第七大隊已積極偵辦。

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