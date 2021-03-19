阿里山森林大火出動直升機 剩3處殘火監控中

嘉義林管處大埔事業區林班昨天下午發生森林火災，今天出動12架次直升機灑水，僅剩3處殘火，延燒逾28小時，晚上架設水線處理及監控。阿里山公路封閉，明天視情況開放。

林務局嘉義林區管理處副處長李定忠表示，大埔事業區第228、229林班，即阿里山公路（台18線）69公里處附近下方，昨天下午2時左右發生森林火災，立即動員搶救，因現場為草生地、竹林，火勢延燒迅速，今天上午往阿里山公路69公里處的上方邊坡延燒。

李定忠指出，火勢往公路上方邊坡延燒，造成邊坡土石鬆動，邊坡零星落石不斷，在現場協助搶救的林管處莊姓女課長不慎遭落石彈跳擊中腹部，立即送醫，檢查發現左側肋骨閉鎖性骨折，雖無需開刀，但要住院觀察。

李定忠指出，森林火災現場地形陡峭，搶救不易，延燒迅速，除由人員進行搶救外，並出動直升機支援，截至晚上6時，直升機已進行12架次空中灑水，上邊坡已無火煙，僅剩下邊坡3處殘火，搶救人員晚上架設水線持續處理及監控。目前波及面積約1.6公頃。

公路總局第五區養護工程處阿里山工務段長蔡衛勇表示，森林火災造成阿里山公路69公里處路段邊坡零星落石不斷，且落石從100至200公尺的高度滾落，相當危險，因此，66公里至76公里處（石棹至十字路）路段於今天上午10時30分起封閉。

蔡衛勇指出，工務段下午調派機具清除落石，協助消防車可以在現場灌救，防止火勢再次往上邊坡延燒；因現場不時有零星落石，顧及用路人安全，阿里山公路66公里至76公里處路段持續封閉，將於明天上午10時評估是否可以重新開放。

因應阿里山公路封閉，嘉義林管處今天協調客運業者調派2輛中型巴士協助載運阿里山森林遊樂區遊客，由台21線南投塔塔加方向下山。

另外，配合110年阿里山花季疏運計畫，原訂3月20、21日上午6至11時在阿里山公路65.4公里處的小客車管制、在61公里處樂野服務區停車轉乘客運，以及29公里處遊覽車購票等措施，因應森林火警取消管制及疏運措施。