森林大火難控制 阿里山公路部分路段持續封閉

嘉義林管處大埔事業區林班昨天發生森林火災，延燒逾24小時，雖出動直升機灑水，但現場為草生地，火勢蔓延迅速難控制，且落石不斷，阿里山公路（台18線）部分路段持續封閉。

林務局嘉義林區管理處副處長李定忠表示，大埔事業區第228、229林班，即阿里山公路69公里處附近下方，昨天下午2時左右發生森林火災，立即動員搶救，因現場為草生地、竹林地，火勢延燒迅速，上午往阿里山公路68公里至69公里處的上方邊坡延燒。

李定忠指出，森林火災往阿里山公路上方邊坡延燒，造成邊坡土石鬆動，邊坡零星落石不斷，在現場協助搶救的林管處莊姓女課長不慎遭落石彈跳擊中腹部，立即送醫，檢查發現左側肋骨閉鎖性骨折，雖無需開刀，但要住院觀察。

公路總局第五區養護工程處阿里山工務段長蔡衛勇表示，森林火災造成阿里山公路68公里至69公里處路段邊坡零星落石不斷，且從100至200公尺的高度滾落，相當危險，因此，66公里至76公里處（石棹至十字路）路段於今天上午10時30分起封閉。

李定忠指出，火災現場地形陡峭，搶救不易，延燒迅速，除由人員進行搶救外，截至下午2時，直升機已進行7架次空中灑水，雖然有命中目標，但還是無法控制火勢，預估今晚仍無法控制火勢。

蔡衛勇表示，阿里山公路若重新開放，需先清除路面落石，即使撲滅火勢，因邊坡裸露，土石鬆動，還是有零星落石的危險性，預估明天才有辦法評估重新開放時間。

嘉義林管處阿里山工作站指出，時值阿里山花季，即使阿里山公路上午封閉，在封閉前仍有近1200名遊客到遊樂區賞花，遊客今天需從南投塔塔加方向下山，而搭乘公車上山的遊客，工作站人員會協助在阿里山住宿，等到阿里山公路重新開放才能下山。