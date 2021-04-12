美日峰會聚焦中國 專家：東京強權中求平衡

(德國之聲中文網) 日本首相菅義偉即將於16日與美國總統拜登在華府進行會晤，而根據《日本時報》報導，日本政府消息人士透露，菅義偉和拜登將在峰會後發表聯合聲明，對中國侵犯人權的行為表示關注。

由於拜登政府持續批評中國對待新疆維吾爾人的態度和有關香港的行動，菅義偉之前曾表示，必須根據基本人權原則解決這些問題。《日本時報》表示，日美兩國領導人在聯合聲明中單獨點出中國人權問題是個罕見的作法。

除了中國人權問題外，消息人士告訴《日本時報》，拜登與菅義偉還預計就維系台灣海峽的和平與穩定達成共識。據悉，菅義偉強調，日本和美國有必要進行合作，以保持威懾力，並創造一個台灣和中國能夠和平解決分歧的環境。

消息人士透露，為了加強對中國海上強權的防範，美日的聯合聲明中還將重申尖閣諸島屬於日美安保條約的範圍。菅義偉和拜登預計將表明1960年的美日安保條約第5條適用於尖閣諸島 (中國稱釣魚島) ，而依據該條規定，美國將保衛日本管理下的領土不受武裝攻擊。

日本在地緣政治與經濟利益間尋找平衡

過去幾個月，日本在區域安全領域與不少國家建立合作機制。上個月底，日本與印尼舉行了外交部長與國防部長的雙邊會談，雙方同意加強在安全領域的合作，以此來牽制中國在印太地區持續擴張的海洋行動。

此外，日本共同社上個月也報導，美國與日本的防長在雙邊會晤時達成共識，如果台海發生軍事沖突，美國與日本將展開緊密合作。天普大學日本校區的亞洲研究主任金斯頓 (Jeff Kingston) 告訴德國之聲，雖然日本的安全政策在過去幾個月看似產生很大的變化，但是安倍晉三與菅義偉的政府在相關政策時其實有很大的延續性。

他說：「日本試圖在地緣政治與經濟利益之間找到平衡。由於中國是日本的主要經濟夥伴，台灣也是中日關系中的一環，所以日本更傾向在台灣議題上采取低調的立場，因為他們不希望因為台灣議題激怒中國。我認為日本政府支持中國不以武力改變現狀，但他們並不認為需要明確表達這點。」

金斯頓進一步解釋，日本一貫秉持的是價值導向的外交，但過去幾年來，他們似乎始終無法將這樣的價值反映在外交政策中。他說：「在香港的示威運動或新疆維吾爾人的議題上，日本政府只有對中國的政策指指點點，但卻未做出任何與中國對立的事。」

他說，盡管日本是「自由開放印太地區」這個概念的起草國，但日本政府深信，任何促進人權或譴責一國政府實施虐待或暴力的行為都會讓中國得到更多支持。金斯頓表示：「拜登政府想看看日本到底准備做什麼來支持『自由開放印太地區』的概念，但到目前為止，日本政府只發表了很多言論，但實際行動卻不多。」

日本防衛研究所的高級研究員增田雅之則認為，雖然有部分日本議員呼籲日本政府采取新的措施來提升雙邊關系，但日本政府與外務省卻不願重新檢視其「一中政策」。他告訴德國之聲：「我們不能指望日本外務省積極主導未來東京和台北之間的關系升級進程。相反地，日本執政黨自民黨的部分議員會試圖主導這個進程。有鑑於目前日本政府的政治基礎相對薄弱，菅義偉不會在台灣問題上做出明確表態。我認為日本政府會繼續與台灣保持『務實』的關系。」

美日如何看待中國對台灣的武力威脅？

與此同時，美國國務卿布林肯11日在接受美國媒體NBC采訪時也重申，美國對中國對台灣發動的侵略行動感到擔憂，並警告說，任何一國試圖以武力改變西太平洋的現狀都是一個「嚴重的錯誤」。

美國蘭德公司（RAND）的國安與印太地區的資深分析師葛萊斯曼（Derek Grossman) 認為，拜登與菅義偉在峰會結束後，很可能針對台灣議題做一個公開表態。他告訴德國之聲：「因為中國對台灣做出越來越多脅迫行為，這也引起美國與日本的高度關注。我認為，日本和美國一直都私下同意台灣的安全問題是需要優先解決的問題，因為日本可能被卷入未來的台灣沖突中。隨著維護台灣安全的緊迫性與日俱增，如果這個話題出現在美日領導人峰會的議程中，也不足為奇。」

除了台海議題外，日本專家增田雅之預測，中國將透過聯合海警隊與海軍的方式來進一步挑戰日本對尖閣諸島 (中國稱釣魚島) 的控制權，這個趨勢也會迫使日本政府必須加強自身防御能力丶提升美日同盟的威懾能力以及建立與合作伙伴的安全網絡。

蘭德公司的葛萊斯曼指出：「日本也面臨中國帶來的挑戰，最明顯的例子便是尖閣諸島 (中國稱釣魚島)的控制權。日本政府可能很開心看到美國重新在印太地區發揮領導作用，他們也可以貢獻軍力來確保自身的國家利益。」

天普大學教授金斯頓分析，日本的安全保障取決於他們與美國的聯盟關系。雖然日本自己擁有相當強大的軍事力量，以及非常先進的海軍，但是由於近年來日本的國防預算並未明顯增加，所以他認為除了仰賴美國之外，日本沒有別的方法來面對中國帶來的安全挑戰。

他告訴德國之聲：「我認為日本需要在外交上與中國保持接觸，而非純粹挑釁中國。日本面臨一個微妙的局面，日本政府內的部分人士也擔心這樣的情勢會發展成什麼樣的局面。對日本來說，更大的問題是他們如何在地緣政治與經濟利益之間取得平衡，以及他們是否准備好長期面對中國的霸權崛起。我認為未來幾年，日本有很多事要做。」

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