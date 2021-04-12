憂台海局勢升溫 美密切監控遼寧號

(德國之聲中文網) 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）11日在接受美國全國廣播公司 (NBC) 的節目「會見記者」訪問時表示，美國對中國對台灣發動的侵略行動感到擔憂，並警告說，如果任何一國試圖以武力改變西太平洋的現狀都是一個「嚴重的錯誤」。

他說：「我們所看到的，也是我們真正關注的是，北京政府針對台灣的侵略行動越來越多，這也加劇了台灣海峽的緊張局勢。」布林肯說，根據《台灣關系法》，美國長期承諾確保台灣有能力自衛，並維持西太平洋的和平與安全。

當被問及美國是否會對中國在台灣的行動作出軍事回應時，布林肯拒絕針對一個假設作出評論。他說：「我只能告訴你，我們對台灣能夠自衛有一個嚴肅的承諾。我們對西太平洋的和平與安全有嚴肅的承諾。我們支持這些承諾。而在這種情況下，任何人試圖用武力改變現狀都是一個嚴重的錯誤。」

過去幾個月來，台灣一直表示中國空軍多次在該島附近執行任務，中國則持續聲稱台灣是中國領土的一部份。白宮9日表示，正在密切關注中國在台灣海峽增加的軍事活動，並稱北京的行動可能會破壞穩定。

此外，美國國務院9日也發布了新的方針，使美國官員能夠更自由地與台灣官員會面。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）說，新的方針是在國會授權審查後制定的，並重申該方針將為整個行政部門有效執行美國的「一個中國政策」提供明確性。

美艦長翹腳觀察遼寧號

另一方面，美國海軍11日也公布一張照片，顯示美國導彈驅逐艦「馬斯廷號」(USS Mustin) 密切監控中國的航空母艦「遼寧號」。香港《南華早報》報導，該照片是4月5日在南海某處拍攝的，照片中「馬斯廷號」的艦長布裡格斯(Robert J Briggs)指揮官和他的副指揮官斯利(Richard D Slye)正在觀察幾千米之外的遼寧號。

部分專家告訴《南華早報》，美國軍方正在對中國海軍進行一場「認知作戰」。前海軍官校軍事學科部的教官呂禮詩告訴《南華早報》：「照片中，布裡格斯翹腳看著幾千米外的遼寧號，顯得非常放松，而他的副手也坐在他的身邊，這顯示他們沒有把解放軍的行為放在心上。這張照片肯定是美國的『認知作戰』，顯示美國不把解放軍視為直接威脅。」

中國軍事專家周晨鳴則向《南華早報》表示，這張照片表明，美國軍艦在監看遼寧號的行蹤時，保持一個「非常安全的距離」。他說：「雙方都明白，中美航母打擊群之間有很大的差距。」

總部設在加拿大的《漢和防務評論》的總編輯平可夫 (Andrei Chang) 則認為，這張照片是美國海軍對中國解放軍發出「警告」，強調美國徹底了解遼寧號的情況。

總部設在北京的《南海戰略態勢感知計劃》稱，美軍已經增加在東海和南海的飛機和軍艦部署。它還說，美國海軍「馬斯廷號」號已於4月3日被派往長江口附近海域，並從4月4日起一直跟蹤遼寧號在東海和南海的活動。

此外，部分報導也指出，日本防衛省11日派出一艘驅逐艦和兩架巡邏機，在遼寧號打擊群經過沖繩和宮古島之間海域時進行監視。

William Yang/鄒宗翰 (路透社、南華早報)

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