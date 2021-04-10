戰略模糊改變？拜登兩難

美國紐約時報（NYT）分析，美國過去幾十年來對兩岸政策奉行「戰略模糊」政策，但隨中國大陸實力壯大後更加大膽，愈來愈多人敦促華府揚棄這項原則，同時也有專家不支持明確承諾協防台灣，凸顯總統拜登面臨的艱鉅外交挑戰。

美國依一中政策對台灣提供政治與軍事支持，但不明確保證中共解放軍犯台時會協防台灣。如今，共軍於台海活動日趨頻繁，拜登團隊正試圖擬定一項既能保護台灣、又不引發軍事衝突的政策。

紐時分析，中國大陸實力與野心日增，更認為美國國力走下坡且注意力分散，引發美國國內激辯是否該更明確承諾協防台灣，以降低北京誤判情勢、導致戰事爆發的風險，凸顯台海是拜登政府制定亞洲戰略時的核心外交政策挑戰。

美方官員近期相繼警告中國愈來愈有能力侵略台灣，印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）3月便指出，中國大陸未來六年內可能嘗試動武實現兩岸統一。

然而，美國長期以來都避免表明中共武力犯台時會如何回應。華府雖以外交接觸、軍售、堅定言語甚至軍事行動力挺台灣，卻未明定美國須馳援台灣的聲明、政策或安保協定，以運用「戰略模糊」策略謹慎取得平衡，既避免激怒北京，也不讓台灣有理由貿然宣布獨立致共軍侵略。

紐時指出，拜登政府的對陸官員特別關注台灣，希望能判定「戰略模糊」是否足以保護台灣。美國智庫外交關係協會（CFR）會長哈斯去年9月在「外交事務」雙月刊宣稱，「戰略模糊」策略已壽終正寢，美國應提出「戰略清晰」政策，表明會在中共武力犯台時回應的時機已到，近幾個月「戰略清晰」構想也獲得愈來愈多人支持。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀不支持美國更明確承諾協防台灣。她與其他許多觀察家和美方官員都擔心，變更「戰略模糊」政策可能激怒中國大陸。

部分觀察家說，拜登政府也許能以更強而有力的警告嚇阻中國，而不明確承諾協防台灣，以免刺激北京。