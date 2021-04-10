美抗中 國會訂戰略競爭路線

美國參議院外交委員會8日提出重大法案，要求美國政府對中國大陸採行「戰略競爭」政策，透過強化印太軍事布局、擴大審查外資、保護智慧財產權及提升人權等手段，加強美國對抗中國大陸的能力，同時呼籲與台灣強化夥伴關係。

參院外交委員會兩黨主要人物共同提出的「2021年戰略競爭法」（Strategic Competition Act of 2021）草案，厚280頁，是由外交委員會八個不同小組兩黨議員針對不同議題與提案討論妥協下的結果，反映國會兩黨在對陸關係上的強硬態度。

草案指出，美國需要以達成美國在印太地區政治目標的必要軍事投資為優先，建議在2022-2026年度編列總額6.55億美元的外國軍事融資資金預算，並在同期編列總額4.5億美元印度海上安全倡議與相關計畫支出。

這項草案也包含保護智財權、加強出口管制及追蹤在美上市陸企等措施，例如要求國務卿須每年發布一份清單，列出所有因竊取智財權而受惠、卻傷到美國產業的中國大陸國營企業。

草案也擴大負責審查外國投資潛在國安風險的美國外國投資委員會（CFIUS）職責，若學院或學校從外國個人或實體收到價值超過100萬美元的贈禮，就須由CFIUS審查。草案指出，制裁是美國的「強大工具」。

這項草案也呼籲與台灣強化夥伴關係，稱台灣是「美國印太戰略至關重要的一部分」，並稱美台官員互動不應有所限制。

眾院外國事務委員會亞太小組主席貝拉（Ami Bera）接受日經新聞訪問時說，美對台政策「有必要更明確」。

他說，他帶領的眾院小組已有所討論，「重要的是中國勿誤判武力犯台的後果，因為我深深認為，會有極大且立即的經濟後果」。