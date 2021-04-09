美中關係格外緊張！陸指責美：對外侵略造成嚴重人道主義災難

北京指責美國在歷史中絕大部分時間都在參與戰爭，直接或者間接干預其他國家，「導致驚人的人道主義災難」。

中國官媒新華社周五（4月9日）轉載了中國人權研究會的報告，其中抨擊美國的侵略和霸權「奪去了大量各方軍人的生命，更造成了極為嚴重的平民傷亡和財產損失」，並稱美國「打著人道主義干涉的旗號對外動武」。

受中國官方支持的中國人權研究會寫道，自1776年7月4日宣布獨立以來，美國沒有參與戰爭的時間不足20年，從二戰結束到2001年，世界上發生的248次武裝衝突中，美國發起的就有201場，約佔81%，這種「單邊主義行動甚至還遭致其盟友的反對」。

報告也列出了「二戰以來美國侵略戰爭和對外干涉」及其造成的平民傷亡等情況的一覽表，表示美國「選擇不計後果地動武，其背後透射出的是『美國優先』、強者通吃的霸權心態和『唯我獨尊、寧負天下』的單邊思維」。

美中關係格外緊張

在周五的報告發布之際，美中關系正因為新疆、香港等一系列問題而吃緊。美國指責北京在新疆對少數族群實施「種族滅絕」政策、打壓香港民主運動、在南海野心擴張。

美國國務院在三月底發布了2020年度的《國別人權報告》，其中關於中國的部分批評了疫情期間以及新疆等侵犯人權的行為。

在新疆和香港問題上，美國對中方官員進行了制裁，中方也以反制回擊。3月份美方與中方在阿拉斯加會面時，雙方也表現得互不相讓、針鋒相對。

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