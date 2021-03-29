布林肯表示：拜登總統不會因新冠懲罰北京

（德國之聲中文網）美國國務卿布林肯周日(3月28日)表示，美中關系方面，他越發感覺到「敵意」的因素。在接受CNN採訪時，布林肯說，「很明顯，敵意在增加，當然，也有競爭的因素」。盡管如此，他說，兩國之間「仍然存在著合作領域。」周六，美國譴責了中國在新疆問題上對華盛頓宣布反制裁。

在這個採訪中，布林肯表示，拜登政府不太會在對待新冠疫情爆發的事宜上懲罰中國。他強調，更重要的是，為今後預防發生全球瘟疫做好准備。

CNN對此評論認為，同其前任龐培歐以及特朗普政府相比，布林肯的立場顯然發生了變化。前總統特朗普及其手下的美國高層，均不斷宣稱「武漢病毒」或者「中國病毒」，並揚言懲罰中國。

雖然，布林肯承認有必要讓相關人士對已經發生的事情承擔責任，但他同時也說，人們應把精力集中在「為未來設立更強有力的抗疫系統上」。

他說，「我想，對我們而言，要盡量保證防止全球瘟疫的再度爆發。我們還處在目前的瘟疫中，但如果今後再次發生這樣的情況，至少應該能夠確保減少損失。」

作為防疫的重要環節，布林肯認為，「包括世衛，須在當地有透明、分享信息的系統，國際衛生專家從一開始就可以前往實地。」

對世衛組織溯源小組在中國的調查，以及他們使用的方法和調查進展，布林肯均表示憂慮，他說，「很明顯，北京政府在幫忙撰寫（報告）」，但他隨即接著說，「讓我們看報告裡都有什麼內容吧。」

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