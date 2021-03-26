中國反制裁英國 前保守黨領導人:這是榮譽勳章

中國外交部周五(3月26日)公布對英制裁名單，9名個人和4個實體中包括和保守黨人權委員會 (Conservative Party Human Rights Commission)，指控他們「惡意傳播謊言和虛假信息」。

此舉是北京對美國、歐盟、英國和加拿大對北京實施的一系列協調新疆人權侵害制裁的報復。史密斯遭到制裁後在推特上說:「我們有責任對中國政府在香港的人權侵犯和對維吾爾人進行的種族滅絕表態。」

他強調，「在法治下自由生活的人必須為那些沒有聲音的人說話」。他表示如果中國將憤怒發洩到他頭上，他會「戴上這枚榮譽徽章」。

保守黨人權委員也說：「很榮幸受到中共政權的制裁，這是對我們努力不懈記錄中國可怕的人權危機的表彰。」

其他被制裁的人與團體包括圖根哈特 (Tom Tugendhat)、奧布萊恩 ( Neil O'Brien)、奧爾頓 (David Alton)、勞頓 (Tim Loughton)、加尼 (Nusrat Ghani)、肯尼迪 (Helena Kennedy)、尼斯 (Geoffrey Nice)、芬利 (Joanne Nicola Smith Finley)以及中國研究小組 (China Research Group)、維吾爾獨立法庭 (Uyghur Tribunal)、埃塞克斯園大律師事務所(Essex Court Chambers)。

英國新疆議題學者芬利在推特上回應，她說自己遭制裁是因為「說出了新疆維吾爾族的悲劇真相，也因為我有良知。」她表示不後悔，也不會因此噤聲。

根據公告，他們及其直系家屬被禁止入境中國，包括香港、澳門，在中國的財產也會被凍結。同時北京也禁止中國公民及機構與他們交易。

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