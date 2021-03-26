批習近平擁抱專制　拜登誓言不讓中國超越

美國總統拜登25日在上任後的媒體發布會表示，他將阻止中國超越美國成為世界上最強大的國家，並誓言投入巨資確保美國在世界兩大經濟體之間的競爭中獲勝。

他說：「中國有一個總體目標，那就是成為世界上領先的國家，世界上最富有的國家，以及世界上最強大的國家。這不會在我的執政時期發生，因為美國將繼續發展。」

拜登計劃下周公布一項價值數萬億美元的基礎設施提案，他表示將確保美國增加對量子計算丶人工智能和生物技術等有前景的新技術的投資。

拜登說，他的目標是將美國在研究和技術開發方面的投資，從目前約佔國內生產總值的0.7%的比例，回歸到接近20世紀60年代國內生產總值的2%的投入。

拜登指出，中國在基礎設施方面的支出是美國的3倍。他說：「關鍵在於誰能真正的掌握未來，這涉及到技術丶量子計算等一系列的議題，其中也包括醫療領域。我們要進行真正的投資。」

拜登說，當他在前總統奧巴馬手下擔任副總統時，他曾與習近平共度「幾個小時」，並確信中國總統相信專制，而非民主是主導未來的體制。拜登表示，他已經向習近平明確表示，美國並不是在尋求對抗，而是會堅持要求中國遵守公平競爭和公平貿易的國際規則，並尊重人權。

他也說，他將與美國盟友合作，讓中國對其在台灣丶香港丶南海問題上的行動以及對待維吾爾少數民族的行為負責，並要求中國遵守公平貿易的國際規則。

拜登的這些談話與他在總統競選期間發表的言論相呼應，而這場記者會舉行的時間點，也是在中美高官的阿拉斯加峰會舉行後的幾天。在該場會談中，雙方的激烈言詞抨擊暴露了中美之間的緊張關系。

談話鎖定中俄領導人

拜登也將習近平比擬成俄羅斯總統普京，強調兩人都偏好專制。他說：「他和普京一樣認為專制是未來的浪潮，而民主無法在一個不斷復雜的世界中發揮作用。」

他說，他在上任後與習近平進行的兩小時對話中，對習近平說：「只要你和你的國家繼續如此明目張膽地侵犯人權，我們就會繼續以一種不遺余力的方式，呼籲全世界注意中國的問題，並要求你的國家說清楚，說明白，到底發生了什麼事。習近平也明白這一點。」

拜登說，如果他像前總統特朗普 (Donald Trump)那樣，沒有清楚點出中國侵犯人權，將損害美國的信譽。他表示：「當一位總統像上一任總統那樣偏離這一點的那一刻，就是我們開始在全球失去合法性的那一刻。」他強調，美國會堅持人權價值。

本月初，拜登告訴美國廣播公司，他認為普京是「一個殺手」，這項發言引發莫斯科的不滿。他當時也稱：「習近平沒有民主的基因，但他是個聰明丶精明的人。」

楊威廉/鄒宗翰 (路透社、美聯社)

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