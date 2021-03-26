美制衡大陸手段 還不夠力
儘管美國前朝政府和現任政府都推出了對抗中國大陸崛起的計畫，最新報告警告，美國在對抗中國不斷上升的地緣政治影響力方面，做得還不夠。
美國外交關係協會24日公布一份由獨立特別工作小組所做的報告指出，「美國的不作為與中國的自信，都造成美國的經濟和戰略困境。美國的撤出幫助製造了中國用一帶一路倡議填補的真空」。北京推出的一帶一路倡議在過去八年裡，資助全球各地的公路、鐵路、發電廠及通訊基礎建設等項目。
報告說，「雖然美國很久以前就對在亞洲各地促進基礎建設、貿易和聯結表達興趣，並多次引用絲路的形象，但美國沒有滿足當地的內在需求。美國對很多接受一帶一路倡議的國家的借貸與投資是有限的，而且正在下降」。
這份報告的共同作者塞克斯（David Sacks）對美國之音說，中國價值數兆美元的一帶一路倡議「不受地理的約束，所以現在任何地方和各地都有」，而且已經超越了傳統的基礎建設範圍。
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