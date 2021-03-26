美制衡大陸手段 還不夠力

經濟日報 / 國際中心／綜合外電

儘管美國前朝政府和現任政府都推出了對抗中國大陸崛起的計畫，最新報告警告，美國在對抗中國不斷上升的地緣政治影響力方面，做得還不夠。

美國外交關係協會24日公布一份由獨立特別工作小組所做的報告指出，「美國的不作為與中國的自信，都造成美國的經濟和戰略困境。美國的撤出幫助製造了中國用一帶一路倡議填補的真空」。北京推出的一帶一路倡議在過去八年裡，資助全球各地的公路、鐵路、發電廠及通訊基礎建設等項目。

報告說，「雖然美國很久以前就對在亞洲各地促進基礎建設、貿易和聯結表達興趣，並多次引用絲路的形象，但美國沒有滿足當地的內在需求。美國對很多接受一帶一路倡議的國家的借貸與投資是有限的，而且正在下降」。

這份報告的共同作者塞克斯（David Sacks）對美國之音說，中國價值數兆美元的一帶一路倡議「不受地理的約束，所以現在任何地方和各地都有」，而且已經超越了傳統的基礎建設範圍。

美中關係

延伸閱讀

諾斯抗議判決過當遭罰 暴龍不敵騎士連敗不止

騎士雙衛擋下綠衫軍 史蒂文斯：必須稱讚對手

甩不掉佐蒙德沒關係 騎士重建關鍵還是在勒夫

NBA／柯瑞打3節就砍36分 格林加碼16助攻聯手宰騎士

相關新聞

新冷戰？美中揪團 2大聯盟對抗

美中高層激烈交鋒後，大陸官媒和輿論都宣稱「對話取得建設性成果」，清晰地展示各自的政治立場。對話之後，雙方一面談競爭式合作...

拜登：習近平是聰明人 但骨子裡沒有民主

美國總統拜登25日在個人記者會上形容美中關係：「盡管美中存在非常費力的競爭...美國堅持中國遵循國際規範，公平競爭、公平...

美制衡大陸手段 還不夠力

儘管美國前朝政府和現任政府都推出了對抗中國大陸崛起的計畫，最新報告警告，美國在對抗中國不斷上升的地緣政治影響力方面，做得...

美歐攜手抗中 將重啟對話

美國與歐盟24日同意重新啟動關於中國大陸議題的雙邊對話機制，並且都認為與中國大陸之間的關係除了合作，還包括對抗，同意加強...

北約演講會歐盟 布林肯：不強迫盟友選邊站

美國國務卿布林肯廿四日在布魯塞爾會晤歐盟高層官員，布林肯對歐洲盟友表示，「美國不會強迫我們的盟友在美中選邊站」，但指北京...

中公開嗆聲 學者稱「國力不同等級」：美有2優勢

中共高層在阿拉斯加對美國官員公開嗆聲後，中國旅美獨立學者鄧聿文分析，中方雖然自認可以「平視」美國，但兩國仍存在很大差距，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。