美歐攜手抗中 將重啟對話

美國與歐盟24日同意重新啟動關於中國大陸議題的雙邊對話機制，並且都認為與中國大陸之間的關係除了合作，還包括對抗，同意加強攜手反制中國大陸，顯示美國更進一步與盟友共組聯合陣線，回應中國大陸的崛起。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本周訪問布魯塞爾，在北大西洋公約組織（NATO）演說時嚴詞批評中國大陸，表示「中國的脅迫行徑威脅我們的集體安全和繁榮，而且中國正積極致力削弱國際體系的規則，以及我們與盟邦共有的價值觀念」，呼籲盟友採取團結一致的立場。

布林肯也在演說中表示，不會要求盟友在美國與中國大陸之間「選邊站」，「我們將仰賴創新，而非最後通牒」，這也是美國在奉行四年的「美國優先」政策後，新任政府對於恢復與盟邦關係政策的最清楚闡釋。

他說，美國了解盟友和中國大陸有著複雜的關係，且並非絕對一致，但各國需要應對這些挑戰，這意味著與盟友合作，針對科技、基礎建設等北京施壓之處，縮小差距。

北約祕書長史托騰柏格表示，布林肯計劃與日本、南韓、澳洲及紐西蘭等「民主信念相近」結盟，共同反制中國大陸。

布林肯稍晚和歐盟執行委員會主席范德賴恩、及歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾會談。范德賴恩會中表達歐美結盟的重要性，說美國是歐盟的重要合作夥伴，希望打造一個新的歐美應對全球議程，一起應對挑戰並掌握新機會。

布林肯重申，歐盟是對抗疫情、應對伊朗、俄羅斯和中國等全球挑戰的最重要合作夥伴之一。美國與歐盟隨後發布聯合新聞稿表示，同意重新啟動關於中國的雙邊對話機制。