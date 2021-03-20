美中高層會談爭鋒相對 仍是無果而終

為期兩天的中美高層戰略對話於周五（3月19日）在阿拉斯加落下帷幕。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在會後向媒體表示，美方早就清楚雙方在一些領域存在根本性分歧，包括新疆、西藏、香港、台灣和網路安全等問題，所以「當我們明確而且直接地提出這些問題時，得到抵觸式的回應，並不令人意外。」

但是，布林肯也指出，雙方在伊朗、北韓、阿富汗問題以及氣候變化議題上存在利益交集，會談中美國已經完成該做的事。他介紹：「在經濟、貿易和科技方面，我們告訴中國官員，我們正在審議這些議題，並就此與國會、盟友和夥伴就進行密切磋商，我們將以一種能夠完全保護並促進美國工人和企業利益的方式來推進工作。」

和他一同出席記者會的美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也總結說：「我們之前預計會就一系列廣泛的議題進行艱難而直接的對話，而這也正是我們所經歷的。」

中方向本國官媒表態

與美方代表不同，中國代表團離開酒店時沒有對所有在場記者發言，但是中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和中國國務委員兼外長王毅向中國官方媒體做出表態。

據新華社報導，楊潔篪認為：「這次對話是有益的，有利於增進相互了解。雙方在一些問題上仍存在重要分歧。」王毅則表示：「中方對發展中美關係的態度是明確、一貫的。希望美方也能相向而行，特別是要尊重和照顧彼此核心利益與重大關切。在此基礎上，中方對中美繼續對話的大門始終是敞開的。」

「金句」說給誰聽？

值得注意的是，美國國務院周四在官網發表了美中會談首輪會面雙方開場發言的文字記錄。而中國外交部官網發布的相關訊息中，僅能看到中方發言的內容。

而在雙方舉行會談期間，包括《人民日報》和央視新聞在內的官媒還報導了被部分網友稱為「金句」的中方發言。例如，楊潔篪周四向美方表示，「美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套。與中國打交道，就要在相互尊重的基礎上進行。歷史會證明，對中國採取卡脖子的辦法，最後受損的是自己。」王毅則強調：「我們要求美方徹底放棄干涉中國內政的霸道行徑。美國的這個老毛病要改一改了！」

針對周四的會談，美國國務院次日表示，美國外交官在阿拉斯加與中國外交官進行了「嚴肅的討論」，美國不會讓對方的「表演」分散我們表達原則以及與中國進行艱難對話的注意力。美國國務院發言人波特（Jalina Porter）在新聞發布會上指出：「我們知道，有時這些外交陳述可能被誇大，甚至可能是針對國內聽眾。」「但我們不會讓對方的表演阻止我們做我們想在阿拉斯加做的事情，那就是表達我們的原則以及我們的期望，盡早與中國進行我們需要的艱難對話。」

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