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美中會談間受審 兩加拿大人成籌碼？

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加拿大商人邁克爾（Michael Spavor）的家人和前外交官康明凱（Michael Kovrig）的同事周四 (3月18日) 呼籲中國釋放即將受審的兩人。

康明凱過去擔任國際危機組織 (Crisis Group)的高級顧問，組織總裁阿特伍德 (Richard Atwood)也在一份聲明中說：「在被監禁830天後，康明凱應該立即獲釋，以便他能回家與親人團聚。」

他對康明凱在這時候受審感到「失望」，因為現在美中高層官員正在阿拉斯加舉行會議，他說：「從他被拘留的那一刻起，案件的政治性質就很明顯。」

他表示：「中國法律體系中發生的事情並不能改變這一點。」組織副總裁埃羅 (Comfort Ero) 則強調，康明凱在中國的工作一直是「公開的，中國當局也很清楚」。

另一方面，在加拿大公共廣播公司CBC引用的一份罕見聲明中，斯帕弗的家人說，他們認為「有必要大聲疾呼，呼籲中國無條件釋放他」，並補充說，有關他的指控不實，他是無辜的。

他們說：「他繼續被不公正地拘留，剝奪他的自由是不公平和不合理的，特別是考慮到案件缺乏透明度。」

邁克爾的家人稱他「只是一個普通的加拿大商人」，為建立加拿大、中國和朝鮮之間的建設性關系做出不凡貢獻。」

「他喜歡在中國生活和工作，絕不會做任何冒犯中國和中國人民利益的事情。」

加拿大:程序缺乏透明度

加拿大外交部表示，北京尚未批准加拿大官員參加他們的審判。「盡管多次向中國當局提出正式請求，但加拿大官員尚未獲得參加審判的許可。」

加拿大全球事務發言人沙朗特 (Christelle Chartrand)說：「從中國當局收到的官方通知顯示，這些審判不對公眾和媒體開放......盡管多次向中國當局提出正式請求，但加拿大官員仍未獲准參加審判。我們仍然對這些程序缺乏透明度深感不安。」

加拿大前駐華大使趙朴 (Guy Saint-Jacques)認為，即將到來的審判是一個「非常令人擔憂的發展」。他說：「判決將由中共決定......要從中國救出他們，事態將變得更加復雜。」

這兩名加拿大人於2018年12月被中國逮捕關押，但遲至2020年6月才被正式指控犯有間諜罪。根據法新社，這顯然是為了報復加拿大根據美國引渡令逮捕華為財務長孟晚舟，加中關系也自此急轉直下。

鄒宗翰/楊威廉 (法新社、美聯社)

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美中關係 布林肯 楊潔篪

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