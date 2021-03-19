中美會談開局不利 雙方各說各話

美中在拜登上台後的首次高級別面對面會談中，雙方劍拔弩張，尖銳批評對方的政策。路透社指出，開局就傳火藥味，一來一往罕見地公開表現出全球兩大經濟體的緊張關系。

美國強調，如果中國希望重建雙邊關系，應該改變自己的行為，但北京表示，如果華盛頓認為北京會妥協，那麼便是充滿了幻想。美國國家安全顧問沙利文 (Jake Sullivan) 說，希望雙方都能以自信的方式參與這次的會談，但中國外交部長王毅卻回應表示，對中國實施制裁不是歡迎客人的方式。

王毅表示，美國應該停止干預中國的內部事務，並重申美國應該用對的方式與中國交涉，並警告美國沒有辦法「扼殺」中國。美國國務卿布林肯則說：「我們將對中國在新疆丶香港丶台灣的行為，以及對美國的網絡攻擊丶對盟友的經濟脅迫等議題深表關切。這些行為都威脅到維護全球穩定秩序的基本規則。」

在美方等待翻譯的時候，楊潔篪用中文發表了15分鐘的講話作為回應，他抨擊了美國混亂的民主體制和惡劣對待少數族裔。楊潔篪說：「美國利用其軍事力量和金融霸權進行長臂管轄，打壓其他國家。美國濫用國家安全的概念來阻礙正常的貿易往來，煽動一些國家攻擊中國。」

路透社表示，布林肯似乎對楊潔篪的發言感到意外，他呼籲記者留在現場，以便他做出回應。美國國家安全顧問沙利文說，美國不尋求與中國發生沖突，但會站在原則和朋友的立場與中國交涉。他宣傳了美國最近火星車登陸的成功案例，並表示美國的成功在於其不斷自我革新的能力。

美國公共電視台席芙林 (Nick Schifrin) 在推特上發文指出，布林肯在會議開始前的發言總計花了2分27秒，美國國家安全顧問沙利文的發言則是花了2分17秒。另一方面，中國代表楊潔篪的開幕發言總計花了19分40秒，而中國外交部長王毅的發言時間則是4分9秒。

路透社指出，雙方似乎已經做好了初步准備，這次會談中能達成的協議似乎很少。雙方的會談預計將持續兩日。

各說各話

華盛頓表示，在與中國官員會面之前的亞洲之行，以及與歐洲丶印度和其他盟國接觸的經驗，顯示自美國總統拜登1月上任以來，美國已加強了與中國對抗的手腕。

華盛頓曾表示，在符合美國利益的情況下，願意與中國合作，並以應對氣候變化和新冠病毒大流行為例。18日，布林肯表示，華盛頓希望看到中國利用其對朝鮮的影響力，說服朝鮮放棄核武。

代表流亡維吾爾族人的團體在阿拉斯加會晤前寫信給美國國務卿布林肯，敦促他要求北京關閉其在新疆地區的再教育營。聯合國專家稱，新疆地區有100多萬名維吾爾族和其他穆斯林少數民族成員被關押於再教育營中。

布林肯曾承諾在會晤中提出這個問題。美國國務院在拜登上任後，維持特朗普政府的決定，認定北京在新疆實施的政策是種族滅絕，但中國堅決否認相關指控。

楊潔篪18日重申，新疆丶香港和台灣都是中國領土不可分割的一部分，中國堅決反對美國干涉中國內政。他說，美國應該處理好自己的事情，中國也應該處理好自己的事情。他說：「我們對中美關系的看法，就像習近平主席說的那樣，就是希望與美國不對抗丶不沖突，相互尊重丶合作共贏。」

楊威廉/鄒宗翰 (路透社等)

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