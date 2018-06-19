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願景／固床工彷彿斷崖 台東將拆五野溪固床工

2018-06-19 10:26聯合報 記者郭政芬╱即時報導

聯合報系願景工程「找溪望．救水路」提到部分野溪整治不佳，時常可見破壞生態的畫面。水保局台東分局上個月啟動復育計畫，以羊橋溪等五條鄰近野溪為主，降低固床工高度，以利魚蝦洄游。

水保局台東分局長王志輝指出，去年是羊橋溪整治完工十周年，水保局辦理評估調查，發現下游的固床工高差過大，阻斷洄游性魚類等動物縱向發展，今年擇定羊橋溪作為第一件環境友善工程試辦區，這五條野溪預計改善固床工38座、橋台保護工改善1座、跌水工改善1座。

水利人員與在地團體荒野台東分會討論，如何復育五條野溪，初步施工模式以不妨礙基礎工程為主，中間降到與河床一樣高，採凹槽型，預計七、八月完工，半年後將進行生態檢測，若成功，未來將擴展到其他野溪，成為復育的典範。

不止水保局看見復育的重要性，臺東林區管理處也針對利嘉溪降霸，處長劉瓊蓮說，利嘉溪早年因災害多，設了10多座攔砂壩，如今壩間土砂淤積嚴重，河床斷面減小，林管處委託成大調查，五號壩體淤砂空間已滿，原先興建的魚道因上游土砂淤滿，無法發揮功能，決定降三米，上個月底開始施工。

劉瓊蓮說明，每個工程有其必要性，但經過一、二十年後，改變溪流原先樣貌，導致棲地喪失，生態受到影響，如今需要好好管理與維護，林管處舉辦施工說明會，邀附近關注生態的達魯瑪克部落、在地荒野等團體參與，「拆霸是漸進式過程，從評估到決定都與民眾溝通」。

水保局保育治理組長范世億指出，考量結構安全防砂壩通常以混凝土構築，若要再度調整，就得進行二次施工甚至拆除。如今，水保局也委託學者專家來進行研究開發以鋼骨、鋼梁及混凝土等複合材料施工，且能夠隨著環境而調整的防砂壩，將更有利於生態的維護。

王志輝認為，拆固床工只是復育的第一步，更應該從「整治的源頭」來做把關。水保局台東分局成立審查小組，逐件審查整治工程。

以往由水保局人員外出調查，第一關就能決定整治與否。如今，這項決策權在審查小組，外聘來自生態、工程等領域專家，調查員只負責紀錄，還得使用空拍機，以全流域概念來記錄野溪上下游狀況，交由審查小組決定。

早年只要有預算就會施工，甚至民眾、地方代表認為有需要，就得整治。如今審查小組成立後，一年約上百案的整治工程，通過的比例不到一半。王志輝說，「無論大小案件都會審查，政府越透明，制度化，反而沒有壓力。」

台東野溪踏查小組楊坤城認為，在地公民參與很重要，而非成為專家會議，民眾參與並非要阻擋工程，而是讓後面遇到的困難更少，「若資訊沒有公開，恐怕施工時，面對民眾反對、抗議，反而更難有共識。」

水保局台東分局上個月啟動復育計畫，以羊橋溪等五條鄰近野溪為主，降低固床工高度，以...
水保局台東分局上個月啟動復育計畫，以羊橋溪等五條鄰近野溪為主，降低固床工高度，以利魚蝦洄游。圖／水保局台東分局提供
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五號壩體淤砂空間已滿，原先興建的魚道因上游土砂淤滿，無法發揮功能，決定降三米，上...
五號壩體淤砂空間已滿，原先興建的魚道因上游土砂淤滿，無法發揮功能，決定降三米，上個月底開始施工。圖／臺東林區管理處提供
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臺東林區管理處也針對利嘉溪降霸，從上個月起施工。圖／臺東林區管理處提供
臺東林區管理處也針對利嘉溪降霸，從上個月起施工。圖／臺東林區管理處提供
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這五條野溪預計改善固床工38座、橋台保護工改善1座、跌水工改善1座。圖／水保局台...
這五條野溪預計改善固床工38座、橋台保護工改善1座、跌水工改善1座。圖／水保局台東分局提供
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此圖為台坂溪野溪治理二期工程，非這次降低的溪流，水保局台東分局以此圖說明，目前這...
此圖為台坂溪野溪治理二期工程，非這次降低的溪流，水保局台東分局以此圖說明，目前這5條正施工的野溪，降低固床工後，如此圖狀況。圖／水保局台東分局提供
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