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願景／複製「台版清溪川」？ 台灣別跟錯典範

2018-06-15 08:00聯合報 記者鄭朝陽╱即時報導

全台各地掀起水岸復興運動，尤其在前瞻基礎建設「水環境」計畫經費的支持下，正展開「台版清溪川」的複製潮。南韓首爾的清溪川吸引國內官員前去考察，多半只看整治評價較差的上游，導致「抄」回台灣的設計幾乎一模一樣，讓環境生態界擔心「跟錯典範」，反成為台灣水環境的災難。

「南韓人曾引以為傲的清溪川，其實是一條沒有生命的人工排水道！」當各界還在盛讚清溪川是另一項南韓奇蹟時，當年參與清溪川整治工程規畫的首爾大學景觀系教授金晟均，早在清溪川整治工程完工沒多久，就拋出如此令人意外的評論，他接受本報記者專訪時甚至直言，這條河川整治工程是一場政治大秀，雖然觀念正確，設計卻忽略河川生命力與維護管理等關鍵。

清溪川是流經首爾核心區600年歷史的河川，金晟均說，早年韓戰爆發後，許多難民在清溪川邊落腳，攤販林立，成了首爾的都市之瘤，前總統朴正熙為加速首爾現代化，把清溪川加蓋兩次，並在上面蓋一條近六公里長的高架道路，每天有70萬輛次的交通量，和台北市新生高架橋極為類似。

後來當上首爾市長及南韓總統的李明博，當年在現代集團建築部門任職，曾參與蓋高架橋工程，他在2002年參選首爾市長，首要政見就是拆除高架橋，讓清溪川重見天日。他上任後兌現競選承諾，準時在他要求的2年3個月內讓清溪川重見天日，成為首爾熱門的觀光新景點。李明博因此亮眼施政成績，成為入主青瓦台。

金晟均說，清溪川是一件相當政治導向的景觀工程，拆橋的觀念和作法很有突破性，也掀起南韓都市水岸復興風潮，改變政治人物與民眾對水岸的價值觀；但全案完全盯著「二年三個月」的完工目標火速前進，連一年才能審過的環評也在二個月就過關。更重要的是，如此倉卒的工期，根本沒有時間思考河川生態和永續經營等問題。

金晟均表示，清溪川上游80％的水都靠電力馬達從漢江抽來的，水面寬度只有河面的1/5，水深也僅40公分，為了不影響清溪川底下的首爾地鐵系統，河床下方和兩側都不透水層，防止滲漏，人工化、水泥化的清溪川不可能在地的自然生態。

他說，把「河川」和水岸還給市民，這一點還是值得肯定，但上述諸多重要環節沒考慮到，至為可惜。而為了「養」這條人工排水道，每年要花費新台幣二億元，也不符合節能減碳。

台北大學都市計劃系副教授廖桂賢說，清溪川上游是繁忙的市區，河段的設計回應都市的紋理，呈現的是當前的「硬河道」模樣，也被複製到台灣來，其實越往下游，河岸與河道設計越來越「軟」，硬鋪面也越少，越注重河川生命力，「我們該參考的是下游，別跟錯典範」。

廖桂賢表示，一條很生態的健康河川也可以有親水功能，不必然要像清溪川上游那樣盡是硬鋪面，同樣賞心悅目，也仍然可以滯洪防災，如何兼具多種功能，端看設計者的功力。

南韓首爾清溪川的整治評價兩極，國內官員考察時，多半看到評價較差、欠缺河川生命力的...
南韓首爾清溪川的整治評價兩極，國內官員考察時，多半看到評價較差、欠缺河川生命力的上游段；學者憂心複製「台版清溪川」，將成為台灣水環境災難。本報資料照片
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南韓首爾清溪川的整治評價兩極，國內官員考察時，多半看到評價較差、欠缺河川生命力的...
南韓首爾清溪川的整治評價兩極，國內官員考察時，多半看到評價較差、欠缺河川生命力的上游段；學者憂心複製「台版清溪川」，將成為台灣水環境災難。本報資料照片
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