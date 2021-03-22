「這輩子最成功的投資」 鮭魚男稱賺進1000倍利潤與人脈

沸沸揚揚的「鮭魚之亂」終於落幕，全台共計有331人改名「鮭魚」，引起民眾討論，有不少網友認為浪費社會資源而噓聲不斷。不過一名也改名「鮭魚」的台中男大生表示自己帶團入店用餐，創造50人以上人脈與高額利潤，是他這輩子做過最成功的投資。

一名男大生在Dcard 發文「我叫鮭魚，我有話要說！」，文中說明自己改名的成本50元，共帶了11團共計50人以上入場用餐，總共消費金額為5萬6000元，「論報酬，2天我投入50元回報將近一千倍。」他也直言，「如果你（認為）改名叫鮭魚是一種跟風，或者不計算CP值的無意義衝動行為，那我覺得沒什麼好說的。」

文中針對網友提出「鮭魚之亂」可能引發的問題一一回覆，包括不吃醋飯浪費食物、改名紀錄影響就業、名字是父母送的禮物等。這名男大生說明有交代同桌者要吃完所點食物，他強調「浪費食物的行為完全取決於人性，與改名一點關係也沒有！」對於求職顧慮，男大生回應改名讓他兩天賺千倍報酬與50人脈，是成功的投資，「公司因為我的名字從而膚淺的判定我的人品，拜託刷掉我，老子不屑去。」

他也說明相當喜愛原本的名字，但不認同被「無意義道德綁架」，而且他認為身分證上的姓名欄只是一個符號，「就算我改名我這輩子也是永遠都叫我原本的名字。」

男大生也在文末感謝辛苦的店員，他指出店家應該在活動日提供員工獎金，「活動的這兩天可以給員工雙薪，或者加碼獎金，成本不會增加多少，員工更開心，而且商譽更加分。」

該貼文引發大量網友討論，部分網友直持男大生做法，「帥氣，你直接讓我佩服了」、「沒浪費食物其他都不是什麼問題」、「真的覺得應該幫員工加薪！您真是條帥鮭魚！」、「名字本來就是個形式，發揮最大利益有什麼問題」。

但同時也有網友不認同，認為改名行為是貪小便宜、浪費公共資源，帶團用餐算不上結識人脈，「被你們這種自以為聰明的人這一週浪費的戶政社會資源早就超過你所謂的利潤」、「這樣子取得的人脈有什麼價值？一起吃鮭魚的交情」、「坦白說想爽一發吃免錢也就算了，拿來延伸什麼獲利跟人脈，單純就是硬凹而已」。