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好人做到底！「鮭魚學長」幫朋友免費埋單 吃完還幫店員整理盤子

香港01 / 謝茜嘉／報導
女網友指大學學長改名鮭魚後在2日連跑10場為親朋好友結帳，甚至留下幫店員整理吃完的碗碟，說「希望大家不要覺得鮭魚都是壞的」。（Dcard影片截圖）
女網友指大學學長改名鮭魚後在2日連跑10場為親朋好友結帳，甚至留下幫店員整理吃完的碗碟，說「希望大家不要覺得鮭魚都是壞的」。（Dcard影片截圖）

連鎖壽司店壽司郎Sushiro於台灣推出限定優惠，只要姓名中有「鮭魚」二字即可享全桌6人免費優惠，在當地掀起改名潮。活動已於周四（18日）結束，一共吸引了約330人改名，享用優惠免費食3餐。

但活動期間因部份人造成的食物浪費，惹來不少反對聲音。而一網友最近於討論區撰文，表示「鮭魚」也有好壞之分，她指有學長特意在這次活動改名，然後在2日內連跑10間壽司郎分店，替認識的親朋好友幫忙免費埋單，又吃畢全部剩下的壽司飯，「希望大家不要覺得鮭魚都是壞的」。

該女網友近日在Dcard討論區上載相片，表示有大學學長為了壽司郎的優惠，特意改名「張澤禮帥帥帥鮭魚」，同時保留了父母賜予的名字。原po更坦言「鮭魚不好當」，為了可以免費埋單，學長於是在2日內跑足10間壽司郎分店，與親朋好友吃飯，而且事後也不收分文。

原po續稱，當時學長見到桌上有剩壽司飯也獨自吃光，盡量避免浪費。從片中可見，除了桌上放了不少碗碟，更有2棟紅色與白色的壽司碟疊到貼着天花板。原po又表示，當時有把所有壽司碟整齊地疊高，但因為數量多得誇張，部份只能放在一旁，熱心的學長更主動留下來替店員整理，「希望大家不要覺得鮭魚都是壞的」。

網友紛紛留言大讚學長，「果然是帥帥帥鮭魚，請問他缺男友嗎」、「只要不浪費都是好鮭魚」、「鮭魚的世界，跟我們一樣，也有好壞之分」、「目前看下來最帥的鮭魚」、「品種優良的鮭魚之神」、「想當他的女鮭魚」。

延伸閱讀：

台灣「鮭魚」群搶食魚生遺白飯山　台網民：臉都丟光了

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文章授權轉載自《香港01》

壽司郎 鮭魚

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