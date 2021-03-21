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壽司郎在日本算什麼等級？ 網點破「殘酷真相」：很難高級

聯合新聞網 / 綜合報導
日本迴轉壽司「壽司郎」推出優惠活動，只要名字有「鮭魚」兩字者，就可以免費吃壽司，掀起「鮭魚改名之亂」。圖／聯合報系資料照片
日本迴轉壽司「壽司郎」推出優惠活動，只要名字有「鮭魚」兩字者，就可以免費吃壽司，掀起「鮭魚改名之亂」。圖／聯合報系資料照片

日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」17、18日舉辦優惠活動，只要名字有「鮭魚」兩字者，就可以免費吃壽司，掀起「鮭魚改名潮」，就連國際媒體都有報導。對此，就有一名網友好奇發問「壽司郎在日本算什麼等級？」

據了解，這波「鮭魚改名之亂」，全台共有超過300人改名成鮭魚，引發正反兩派聲浪，而「鮭魚改名潮」也引起日媒關注，直呼「在日本幾乎不可能發生」。

因此，有網友在PTT發文表示，「壽司郎在台灣市場也算是迴轉壽司的高級貨了吧，結果日本人認為會為壽司郎這種等級的迴轉壽司改名難以想像，壽司郎在日本迴轉壽司界算什麼等級啊？」

貼文一出，掀起網友熱議，紛紛留言「迴轉壽司本來就平價」、「迴轉壽司就很難高級」、「迴轉壽司終究只是迴轉壽司」、「在日本人心中就是十元壽司啊，你用他們物價看」、「迴轉壽司日本當地是平民貨，真要吃好的要去預約店」。

不過，也有網友指出「在台灣算高級日式餐廳」、「即使迴轉，跟平日餐費比，還是算貴啦，10盤就1500以上了」、「日本也是假日爆滿啊」、「之前去東京也是大排長龍」。

壽司郎 鮭魚 PTT 日本

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