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鮭魚之亂逾300人改名遭酸 苦苓：貪小便宜有什麼不對？

聯合新聞網 / 綜合報導
日本迴轉壽司在台連鎖店舉辦促銷活動，名字與「鮭魚」同音同字者可免費，引發改名的鮭魚之亂。圖／新北市民政局提供
日本迴轉壽司在台連鎖店舉辦促銷活動，名字與「鮭魚」同音同字者可免費，引發改名的鮭魚之亂。圖／新北市民政局提供

壽司郎的鮭魚活動掀起「改名鮭魚之亂」，全台一共有超過300人改名叫鮭魚，甚至登上了國際媒體，對此知名作家苦苓則有不同的看法，他反問「貪小便宜有什麼不對？」，引起網友熱議。

苦苓在臉書對「鮭魚之亂」發表了自己的看法，他說「貪小便宜有什麼不對？百貨公司周年慶，星巴克買一送一，超商第二件六折，團購...哪個不是貪便宜？便宜就是省錢！省錢就是賺錢！」

但此文一出還是造成網友反彈「白飯堆超高不吃，真的很離譜」、「可是周年慶、星巴克、超商打折，不會煩到無辜的戶政人員啊」、「貪小便宜可以，故意浪費食物絕對不行」、「但是 ，在門口收錢帶人進去 ，這種貪小便宜我還是覺得不行」不過還是有人覺得「哈，輕鬆點，有誰年少不輕狂，只要不妨礙別人，自己決定自己負責，何況店家吃定沒有人的名字取『鮭魚』，沒想到台灣的年輕人這麽有創意」。

連鎖壽司店「壽司郎」於17、18日推出活動，只要名字中有「鮭魚」二字，就能享有免費優惠，讓全台上百人湧入戶政事務所改名，這波改名也登上國際媒體，包含英國衛報、英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）及美國華盛頓郵報等國際媒體，都刊登了相關報導。

作家苦苓。本報資料照片
作家苦苓。本報資料照片

鮭魚

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