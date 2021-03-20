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「鮭魚之亂」引日媒關注 指2大因素：在日本不可能發生

聯合新聞網 / 綜合報導
近日全台掀起的「鮭魚之亂」引發日媒關注。本報資料照片　
近日全台掀起的「鮭魚之亂」引發日媒關注。本報資料照片　

日本知名壽司連鎖店近日推出姓名中有「鮭魚」同音同字的民眾，就可以享有「全桌免費」的優惠，讓全台掀起一股改名風潮，還一度引發「鮭魚之亂」，目前全台改名鮭魚的人數已超過300人，就是希望能夠將昂貴的鮭魚一次吃得夠。不過這波「鮭魚之亂」也引發外媒關注，18日就有日本媒體分析，台灣人之所以會一窩蜂改名的原因有兩種，一是「改名程序容易」、二是「沒有心裡障礙」，並指出做到了日本人都無法複製的事。

根據日本《 まいどなニュース 》報導，因連鎖壽司店促銷活動而引發全台改名「鮭魚」的這個現象，讓很多日本人感到驚訝。報導指出，雖然台灣是一個每年約有10萬人改名的社會，但為了得到免費的一餐隨隨便便將名字改掉，在日本幾乎不可能發生。

報導也提到，在日本若想改名需要正當理由，還得獲得家事法庭許可，但在台灣一生可以有3次改名機會，而且手續上也比日本簡化的多。再來是因為在台灣有大量相同姓氏和姓名的人，加上流行風水和算命，人們會認為改名可以「重新擁抱生活」、「改變命運」等，所以不少台灣人在運氣不好或工作運不順時，就會用「改名」來扭轉命運。

如果壽司連鎖店在日本用同樣手段促銷，也不會引起改名風潮，因此報導認為這個現象只會發生在台灣這種「改名手續不困難」以及對於改名「心理障礙不高」的國家。

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