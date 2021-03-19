快訊

網友揚言炸普悠瑪釀大翻車 台鐵回應了

日職／先發3打數掛蛋 王柏融熱身賽打擊率又掉0.067

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爸媽聽「改名鮭魚」怕爆！ 晚餐5大排生魚片上桌讓兒吃到吐

聯合新聞網 / 綜合報導
近日許多民眾改名「鮭魚」只為吃一頓免錢壽司。圖／取自網路
近日許多民眾改名「鮭魚」只為吃一頓免錢壽司。圖／取自網路

鮭魚之亂」引爆全台，近日不少網友到戶政事務所改名「鮭魚」只為吃一頓免錢壽司，就有一名男網友分享跟老婆在房間裡一邊看新聞一邊笑鬧著大喊「我叫鄭鮭魚」，沒想到爸媽就準備了整整一大盤鮭魚，讓網友大笑「到底多怕你們去改名」。

一名男網友在臉書社團「爆廢1公社」PO文表示，前天跟老婆在房間裡看電視，2人正在討論新聞報導很多人改名「鮭魚」只為了吃免費鮭魚壽司，2人都被消息逗笑了，紛紛自嘲「你叫鄭鮭魚，我叫林鮭魚」，但沒想到2人的笑鬧聲傳到樓下，意外被爸媽聽見了，怎知到了晚上爸媽竟準備「一盤滿滿鮭魚」當晚餐，讓他忍不住大笑道「我又沒說我要改名字」。

只見原PO手裡拿著「滿滿一碗公的哇沙米」，另一手拿著筷子低頭猛吃，5大排生魚片全部擺滿了整個大盤子，照片曝光後笑翻許多網友。

這張照片吸引1.4萬名網友按讚分享，大家紛紛留言「一次讓你吃到怕」、「爸媽：你的心聲，我們聽到了」、「是有多怕你去改名」、「這幾天肯定是鮭魚的世界末日」、「有爸媽的孩子像個寶」、「不用改，只要跟父母說就讓你吃到吐！」

一名男網友分享白天與老婆笑鬧著要改名叫鮭魚，沒想到意外被爸媽聽見，爸媽就準備「上百塊生魚片」當作晚餐。圖擷自爆廢1公社
一名男網友分享白天與老婆笑鬧著要改名叫鮭魚，沒想到意外被爸媽聽見，爸媽就準備「上百塊生魚片」當作晚餐。圖擷自爆廢1公社

爆廢公社 生魚片 鮭魚

延伸閱讀

鮭魚之亂滾商機！ 律師也跟風：名叫噴火龍「車禍官司打8折」

改名享鮭魚大餐成報廢亂源？ 網痛批：免費可以浪費不行

改名要花1小時…她批鮭魚之亂「浪費行政資源」反遭嗆：沒讓他們加班

「鮭魚之亂」紅到國際！ 網：繼防疫後再讓世界看到台灣

相關新聞

內政部：因促銷活動改名者占少數 暫不修姓名條例

知名壽司店推出姓名中有「鮭魚」同音同字就能享「全桌免費」，掀起「鮭魚之亂」，有立委建議修法設「改名冷靜期」。內政部次長陳...

兒改鮭魚名... 父氣炸：不改回來愚人節登報把兒作廢

高雄市20歲潘姓男子跟風把的名字改為「鮭魚」，並加上目前工作店家名稱，和朋友分3次吃免費壽司，今天到左營戶政事務所改回原...

只當一天「鮭魚」 彰化改名40字男子下午改回原名

日本連鎖迴轉壽司店近日推出諧音哏活動昨天結束，彰化有4男1女為此改名，其中和美戶政所受理一位改名長達40個字，為「000...

爸媽聽「改名鮭魚」怕爆！ 晚餐5大排生魚片上桌讓兒吃到吐

「鮭魚之亂」引爆全台，近日不少網友到戶政事務所改名「鮭魚」只為吃一頓免錢壽司，就有一名男網友分享跟老婆在房間裡一邊看新聞一邊笑鬧著大喊「我叫鄭鮭魚」，沒想到爸媽就準備了整整一大盤鮭魚，讓網友大笑「到底多怕你們去改名」。

職籃圈也有「鮭魚」？ 球迷點名「最悲情球員」：連9折都沒有

連鎖迴轉壽司品牌「壽司郎」舉辦與「鮭魚」同音同字者可享「全桌免費」的優惠活動，短短2天的優惠活動竟吸引近千人次響應。不過，近日就有一名網友認為台灣職籃圈也有一名鮭魚之亂下的「最悲情球員」，他點名新生代球員周桂羽，明明他的名字唸起來跟「鮭魚」差不多，卻連9折優惠都享受不到，貼文曝光後，沒想到連本尊也自嘲「真的被亂到了」。

竹市7人改名鮭魚 清大鮭魚男改名17字今改回原名

連鎖壽司店推出「鮭魚」免費吃壽司活動，掀起改名鮭魚之亂，新竹市政府統計前2天有7人到戶政事務所改名，多為年輕的大學生、研...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。