爸媽聽「改名鮭魚」怕爆！ 晚餐5大排生魚片上桌讓兒吃到吐

「鮭魚之亂」引爆全台，近日不少網友到戶政事務所改名「鮭魚」只為吃一頓免錢壽司，就有一名男網友分享跟老婆在房間裡一邊看新聞一邊笑鬧著大喊「我叫鄭鮭魚」，沒想到爸媽就準備了整整一大盤鮭魚，讓網友大笑「到底多怕你們去改名」。

一名男網友在臉書社團「爆廢1公社」PO文表示，前天跟老婆在房間裡看電視，2人正在討論新聞報導很多人改名「鮭魚」只為了吃免費鮭魚壽司，2人都被消息逗笑了，紛紛自嘲「你叫鄭鮭魚，我叫林鮭魚」，但沒想到2人的笑鬧聲傳到樓下，意外被爸媽聽見了，怎知到了晚上爸媽竟準備「一盤滿滿鮭魚」當晚餐，讓他忍不住大笑道「我又沒說我要改名字」。

只見原PO手裡拿著「滿滿一碗公的哇沙米」，另一手拿著筷子低頭猛吃，5大排生魚片全部擺滿了整個大盤子，照片曝光後笑翻許多網友。

這張照片吸引1.4萬名網友按讚分享，大家紛紛留言「一次讓你吃到怕」、「爸媽：你的心聲，我們聽到了」、「是有多怕你去改名」、「這幾天肯定是鮭魚的世界末日」、「有爸媽的孩子像個寶」、「不用改，只要跟父母說就讓你吃到吐！」