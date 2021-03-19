職籃圈也有「鮭魚」？ 球迷點名「最悲情球員」：連9折都沒有

連鎖迴轉壽司品牌「壽司郎」舉辦與「鮭魚」同音同字者可享「全桌免費」的優惠活動，短短2天的優惠活動竟吸引近千人次響應。不過，近日就有一名網友認為台灣職籃圈也有一名鮭魚之亂下的「最悲情球員」，他點名新生代球員周桂羽，明明他的名字唸起來跟「鮭魚」差不多，卻連9折優惠都享受不到，貼文曝光後，沒想到連本尊也自嘲「真的被亂到了」。

這名網友在Dcard籃球板發文，點名這波「壽司郎之亂最悲情的球員」就是目前效力於台北富邦勇士隊的周桂羽，周桂羽自去（2020）年加入富邦勇士，成為隊上新生代球員。原PO笑虧周桂羽的名字明明唸起來跟「鮭魚」很像，但實際上卻是連9折都沒有辦法享受，讓他忍不住替周桂羽感到可惜。

貼文獲得2千多名網友按讚留言，許多關注職籃的球迷們紛紛表示「煩欸哈哈哈，說不定人家不喜歡吃壽司啊」、「我絕對不會說我看到這個活動的時候第一個想到的就是周桂羽」、「活動一出來真的腦袋馬上閃過桂羽」、「原來不只我想到他」。

壽司郎的活動為「同音一字享9折，同音兩字享5折，同音同字可享免費優惠」，雖周桂羽因姓名發音與「鮭魚」2字相似，但其實連同音一字也沒有，與優惠無緣。但周桂羽意外與優惠活動牽起話題，不只許多球迷紛紛留言笑虧，就連本尊也在自己的IG發限時動態自嘲「鮭魚之亂真的被亂到了」。