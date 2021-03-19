鮭魚之亂變質？Youtube創作團體稱改名「亮搞X」發1萬獎金

日本連鎖迴轉壽司推出優惠活動掀起一波「鮭魚之亂」，全台約150名年輕人改名「鮭魚」入店免費吃到飽，該事甚至登上歐美媒體，豈料這波鮭魚風潮傳出變質，有Youtube創作團體拍攝影片宣稱，若有人將名字改為他們頻道的名稱「亮搞X」，就可拿1萬元獎金。至今尚未有網友對其評價。

Youtube創作團體「亮搞X」由3人組成，專門拍攝搞笑影片，其指出，若國內有人名字與其頻道名稱「同字」，就可免費領取1萬元現金，領取方式為寄送身分證明及相關資料到臉書粉專，再抱著愉悅的心情到公司領取。

不過該團體強調，活動名額限制為25位，截止時間為本月23日傍晚6點半，即日起開始。其也在Youtube拍影片介紹活動，目前尚未有網友對此評價。

近日的鮭魚之亂引起網友負評，有人認為「太多屁孩為了吃免費餐做傻事」，砲轟「智障鮭魚們」，也有人認為「單純年輕人年少輕狂，在次數限制內改回就好」。

年輕人為吃免費鮭魚而修改的名字包括「陳愛台灣國慶鮑鮪鮭魚松葉蟹海膽干貝龍蝦和牛肉美福華君品晶華希爾頓凱撒老爺」、「馬正軒爆震鮭魚」、「黃金帕瑪森起司鮭魚」、「毋情的鮭魚收割機」、「張嘴大口吃鮭魚」等無厘頭字眼。