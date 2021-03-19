快訊

國民黨3雄爭新竹市長黨內初選 6月底全民調拚勝負

房地合一2.0回溯至2016？徐國勇：施行日期公布才適用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鮭魚之亂變質？Youtube創作團體稱改名「亮搞X」發1萬獎金

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導
有Youtube創作團體跟風「鮭魚之亂」，其拍攝影片指出，若有人名字跟其頻道名稱相同，就發送1萬元獎金，記者蔡翼謙／翻攝自Youtube
有Youtube創作團體跟風「鮭魚之亂」，其拍攝影片指出，若有人名字跟其頻道名稱相同，就發送1萬元獎金，記者蔡翼謙／翻攝自Youtube

日本連鎖迴轉壽司推出優惠活動掀起一波「鮭魚之亂」，全台約150名年輕人改名「鮭魚」入店免費吃到飽，該事甚至登上歐美媒體，豈料這波鮭魚風潮傳出變質，有Youtube創作團體拍攝影片宣稱，若有人將名字改為他們頻道的名稱「亮搞X」，就可拿1萬元獎金。至今尚未有網友對其評價。

Youtube創作團體「亮搞X」由3人組成，專門拍攝搞笑影片，其指出，若國內有人名字與其頻道名稱「同字」，就可免費領取1萬元現金，領取方式為寄送身分證明及相關資料到臉書粉專，再抱著愉悅的心情到公司領取。

不過該團體強調，活動名額限制為25位，截止時間為本月23日傍晚6點半，即日起開始。其也在Youtube拍影片介紹活動，目前尚未有網友對此評價。

近日的鮭魚之亂引起網友負評，有人認為「太多屁孩為了吃免費餐做傻事」，砲轟「智障鮭魚們」，也有人認為「單純年輕人年少輕狂，在次數限制內改回就好」。

年輕人為吃免費鮭魚而修改的名字包括「陳愛台灣國慶鮑鮪鮭魚松葉蟹海膽干貝龍蝦和牛肉美福華君品晶華希爾頓凱撒老爺」、「馬正軒爆震鮭魚」、「黃金帕瑪森起司鮭魚」、「毋情的鮭魚收割機」、「張嘴大口吃鮭魚」等無厘頭字眼。

鮭魚 君品

延伸閱讀

新北二天湧入76人改名鮭魚！ 吃完後今又湧入30人要取消

桃園兩天17人改名 今至中午已有6人改回不再當「鮭魚」

狂嗑鮭魚撈回本？ 營養師曝5大健康風險

叫鮭魚的人別急著再改名 這家公司送價值三千整尾鮭魚

相關新聞

竹市7人改名鮭魚 清大鮭魚男改名17字今改回原名

連鎖壽司店推出「鮭魚」免費吃壽司活動，掀起改名鮭魚之亂，新竹市政府統計前2天有7人到戶政事務所改名，多為年輕的大學生、研...

鮭魚之亂變質？Youtube創作團體稱改名「亮搞X」發1萬獎金

日本連鎖迴轉壽司推出優惠活動掀起一波「鮭魚之亂」，全台約150名年輕人改名「鮭魚」入店免費吃到飽，該事甚至登上歐美媒體，...

台鮭魚之亂 北韓趁機吃豆腐：人民不用改名就能免費吃

台灣「鮭魚之亂」遠揚，連北韓都來吃豆腐。北韓半官方「朝鮮經貿文化情報DPRK」在FB趁機宣傳，稱北韓國民不用改名字就能獲...

「林高價鮭魚」2天賺1萬外快！今改回本名稱：比較愛鮭魚名

日本連鎖迴轉壽司推出限時2天活動，只要名字出現「鮭魚」的諧音就可享優惠，掀起「鮭魚改名之亂」！台中市民政局統計一共40多...

大逆轉！全台掛心的「鮭魚之夢」 還有一次改名機會

知名壽司店祭出同名同音優惠，掀起全台「鮭魚之亂」改名潮。台中傳出有名中醫系學生改名「張鮭魚之夢」，當事人自稱改名後才知道...

狂嗑鮭魚撈回本？ 營養師曝5大健康風險

連鎖壽司店「壽司郎」推出名字中有「鮭魚」同音字者，於17、18日用餐可享免費之活動，引發全台「鮭魚之亂」，不少民眾呼朋引伴同享優惠，甚至傳出有人一餐金額破萬元。不過，營養師高敏敏提醒，雖然鮭魚富含好的油脂，但若攝取過量，身體恐怕將出現5大問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。