「鮭魚之亂」紅到國際！ 網：繼防疫後再讓世界看到台灣

連鎖壽司店「壽司郎」於17、18日推出活動，只要名字中有「鮭魚」二字，就能享有免費優惠，讓全台上百人湧入戶政事務所改名，活動兩天總計吸引近千人次免費用餐。而這波「鮭魚改名潮」，也登上國際媒體版面，網友不禁直呼「鮭魚之亂讓世界看見台灣了！」

台灣上百位民眾為了免費吃壽司，而把名字改成「鮭魚」，雖然目前活動已經落幕，相關話題仍持續延燒，甚至引來國際關注，包含英國衛報、英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）及美國華盛頓郵報等國際媒體，都刊登了相關報導。

其中，CNN詳盡說明活動規則，並稱「台灣人為了吃到免費壽司而『竭盡全力』」；BBC和衛報則引述了內政部次長陳宗彥先前的回應，指出「台灣官員希望民眾『保持理性』」。

對此，一名網友在批踢踢實業坊發文表示，各國媒體都報導了這場鮭魚改名之亂，是台灣繼因防疫亮眼而受矚目後，再度登上國際版面，讓他直呼「可喜可賀」、「鮭魚之亂讓世界看見台灣了！」

該文也引起一番討論，不少人歡喜表示「謝謝你們報導台灣」、「感謝鮭魚讓世界看見台灣」、「另類的台日友好」、「行銷企劃大成功」；但也有民眾指出「拼音文字的國家很難理解中文名字叫鮭魚有多荒謬」、「國外很蠢的事情多更多，這根本笑一下而已」等，認為登上外媒不必小題大作。