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狂嗑鮭魚撈回本？ 營養師曝5大健康風險

聯合新聞網 / 綜合報導
針對全台近日爆發「鮭魚之亂」，營養師高敏敏提醒，若鮭魚攝取過量，恐有害身體健康。 圖片來源／ingimage
針對全台近日爆發「鮭魚之亂」，營養師高敏敏提醒，若鮭魚攝取過量，恐有害身體健康。 圖片來源／ingimage

連鎖壽司店「壽司郎」推出名字中有「鮭魚」同音字者，於17、18日用餐可享免費之活動，引發全台「鮭魚之亂」，不少民眾呼朋引伴同享優惠，甚至傳出有人一餐金額破萬元。不過，營養師高敏敏提醒，雖然鮭魚富含好的油脂，但若攝取過量，身體恐怕將出現5大問題。

營養師高敏敏透過臉書表示，這幾天很多人為了吃到回本，除了改名以外，更不顧熱量地大量進食，但她說明，每100公克的鮭魚，含有14.9公克脂肪、20.2公克蛋白質，其中雖然包含豐富的「omega-3脂肪酸」，對人體來說是很好的油脂來源，但若一天的攝取量過多，可能出現腹脹、消化不良、血糖血脂升高、熱量攝取過高、肥胖5項健康問題。

高敏敏進一步指出，一個壽司光是白飯的部分，熱量就已經有35大卡，如果以一碗飯280卡做為比例計算，只能吃8個，意即4盤左右就達到一碗飯的熱量，若再加上鮭魚片和配料，一個完整的鮭魚壽司，熱量約在47.5至60大卡之間。

至於單看鮭魚片來說，每一片大約是25大卡與2公克油脂，而衛福部建議的每日攝取量上限標準，靜態工作者的70公斤男性及55公斤女性，分別為70公克和55公克，換句話說，1個女生吃超過14盤的鮭魚壽司，當天的油脂攝取量就會超標。

高敏敏建議，若以一餐700大卡計算，每個人吃5至7盤的鮭魚壽司，就已經足夠；另外，她也提醒，食用壽司時可以同時補充蔬菜、搭配熱茶，以補充養分和增加飽足感，切勿為了貪吃而賠上健康。

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