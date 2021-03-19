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吃鮭魚不用改名！正妹營養師上菜 燻鮭魚地瓜球沙拉來了

聯經出版 / 食譜、圖／聯經提供
圖／聯經提供
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全台灣瘋鮭魚，這幾天全台數百人改名「鮭魚」，只為了揪團到壽司店免費吃大餐。你有跟到鮭魚團嗎？還是沒跟到鮭魚團在扼腕呢？這裡有好吃的鮭魚食譜，讓你不用改名也能輕鬆吃鮭魚。

★燻鮭魚地瓜球沙拉(料理時間20分鐘)

-不加淋醬也美味，口感更是清爽

這是一道不輸給早午餐店的高級減肥沙拉！撥開帶有鹹味的煙燻鮭魚，包覆著爽口的地瓜泥，再用鮭魚將地瓜泥包起來享用，是一道能均勻攝取碳水化合物、蛋白質和膳食纖維的沙拉。即使沒有淋上特製醬料，這樣的組合吃起來已十分美味。

材料

主食材─

燻鮭魚 100 公克

蒸好的地瓜 100 公克

美生菜 30 公克

綜合蔬菜 20 公克

紫洋蔥 1/6 顆

聖女小番茄 5 顆

原味優格 3 大匙

調味料─

巴薩米克醋 1 大匙

橄欖油 1 大匙

胡椒籽 少許

營養師這樣說

• 做地瓜泥用剩的原味優格，也可用來當作沙拉淋醬，代替巴薩米克醋和橄欖油，吃起來也很美味。

• 若手邊有檸檬，可擠一些在沙拉上，吃起來更清爽開胃。

圖／聯經提供
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步驟

1. 將優格放入蒸好的地瓜中壓成泥，做成地瓜泥。

2. 將美生菜和綜合蔬菜切成方便入口的大小；番茄切成薄片；紫洋蔥切絲。

3. 在盤子上將地瓜泥塑成圓球狀，接著用燻鮭魚包起來。

4. 在鮭魚球周圍擺放生菜沙拉，接著淋上巴薩米克醋、橄欖油和胡椒籽就完成了。

作者IG也分享很多食譜和美照，有興趣的可以追一下。

(本文摘錄自《我三餐都吃，還是瘦41kg》，聯經出版，未經同意禁止轉載。)

鮭魚 食譜

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