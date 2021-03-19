免費的真香？壽司郎「鮭魚之亂」聲量超車老鼠食安危機8倍 網：成功行銷
文／閻芝霖
連鎖迴轉壽司品牌「壽司郎」在3月15日PO出「愛的迴鮭，尋人啟事」，只要名字與「鮭魚」同音同字即可免費，看似惡搞的活動卻引發全台改名潮，更為壽司郎帶來超過4萬筆討論，對比先前爆出「老鼠爬上輸送帶」的食安危機，高出近8倍的聲量。（延伸閱讀：「同鮭魚盡」引爆改名之亂！壽司郎聲量創新高）
▲「愛的迴鮭，尋人啟事」活動是壽司郎近一年聲量高峰。
image source：KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢（分析區間：2020/03/19-2021/03/17）
鮭魚之亂引發全台改名潮！「愛的迴鮭」討論聲量破4萬筆
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察壽司郎近一年的網路聲量，發現聲量最高峰落在近期掀起的「鮭魚之亂」，3月15日壽司郎PO出活動文案，只要名字有「ㄍㄨㄟ、ㄩˊ」同音不同字即可打5折、「鮭魚」同音同字即可享有整桌免費的優惠，活動共3月17、18日兩天的時間，讓網友傻眼「誰會叫鮭魚」、「這個免費的條件還不如不要有」引起11978筆的討論。
就在15日下午網路上出現許多「鮭魚」身分證，像是「張簡鮭魚」、「劉品漢帥鮭魚」、「許星光流連擊鮭魚」雖然一開始許多人質疑是P圖或是公關操作的手段，但確實帶動網友對該活動的關注度，到了16日網路聲量達9418筆，網路上也紛紛出現許多鮭魚相關的梗圖，像是「同鮭魚盡」、「眾望所鮭」等。
17日也就是「愛的迴鮭」活動第一天，社群上出現各種「鮭魚」的改名趣事，以及各分店的狀況，「改名限制」也成為網友討論的話題之一，內政部更製作梗圖「實至名鮭」呼籲大家珍惜自己的名字，討論聲量創新高達19537筆。（延伸閱讀：不想「同鮭魚盡」有救了！改名可以「無限次」？）
image source：FB/內政部
「老鼠之亂」網揚言抵制！行銷活動聲量卻壓過食安危機
對比在去年7月6月被網友在PTT爆料，用餐時間看到迴轉檯上有老鼠在跑，後續更要求在場的消費者結帳後離席，雖然事後緊急閉店2小時消毒，但處理方式讓網友不能接受，網友直呼「太噁了吧」、「誰知道其他食材有沒有被污染」、「居然還好意思要求付錢」，更有部分網友揚言「拒吃」、「抵制」，當時討論聲量僅3943筆，7日壽司郎發布道歉聲明，再引起1237筆討論，「愛的迴鮭」帶來的聲量卻高出將近8倍。
許多網友也在討論鮭魚之亂的文章中表示，「有人還記得去年老鼠跑壽司軌道的事？」、「老鼠事件+連蓋子都沒有，這衛生條件讓人不放心」，也有網友酸說「能把老鼠事件整個蓋過去，這個行銷活動根本大成功」、「光洗掉之前老鼠的事情就贏一半了」。
image source：PTT
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2020年03月19日至2021年03月17日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『壽司郎』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
延伸閱讀
鮭魚控到底瘋什麼？不僅為吃爆改名、切成「生魚麵」狂吸⋯究極三大魅力料理整理
小編精選新聞不錯過，馬上點選加入
【網路溫度計telegram】
telegram台灣版 https://t.me/dailyviewtw
telegram香港版 https://t.me/dailyviewhk
有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧
提供題目►https://pse.is/JW2G2
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言