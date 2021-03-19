免費的真香？壽司郎「鮭魚之亂」聲量超車老鼠食安危機8倍 網：成功行銷

文／閻芝霖

連鎖迴轉壽司品牌「壽司郎」在3月15日PO出「愛的迴鮭，尋人啟事」，只要名字與「鮭魚」同音同字即可免費，看似惡搞的活動卻引發全台改名潮，更為壽司郎帶來超過4萬筆討論，對比先前爆出「老鼠爬上輸送帶」的食安危機，高出近8倍的聲量。（延伸閱讀：「同鮭魚盡」引爆改名之亂！壽司郎聲量創新高）

▲「愛的迴鮭，尋人啟事」活動是壽司郎近一年聲量高峰。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢（分析區間：2020/03/19-2021/03/17）

鮭魚之亂引發全台改名潮！「愛的迴鮭」討論聲量破4萬筆

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察壽司郎近一年的網路聲量，發現聲量最高峰落在近期掀起的「鮭魚之亂」，3月15日壽司郎PO出活動文案，只要名字有「ㄍㄨㄟ、ㄩˊ」同音不同字即可打5折、「鮭魚」同音同字即可享有整桌免費的優惠，活動共3月17、18日兩天的時間，讓網友傻眼「誰會叫鮭魚」、「這個免費的條件還不如不要有」引起11978筆的討論。

就在15日下午網路上出現許多「鮭魚」身分證，像是「張簡鮭魚」、「劉品漢帥鮭魚」、「許星光流連擊鮭魚」雖然一開始許多人質疑是P圖或是公關操作的手段，但確實帶動網友對該活動的關注度，到了16日網路聲量達9418筆，網路上也紛紛出現許多鮭魚相關的梗圖，像是「同鮭魚盡」、「眾望所鮭」等。

17日也就是「愛的迴鮭」活動第一天，社群上出現各種「鮭魚」的改名趣事，以及各分店的狀況，「改名限制」也成為網友討論的話題之一，內政部更製作梗圖「實至名鮭」呼籲大家珍惜自己的名字，討論聲量創新高達19537筆。（延伸閱讀：不想「同鮭魚盡」有救了！改名可以「無限次」？）

image source：FB/內政部

「老鼠之亂」網揚言抵制！行銷活動聲量卻壓過食安危機

對比在去年7月6月被網友在PTT爆料，用餐時間看到迴轉檯上有老鼠在跑，後續更要求在場的消費者結帳後離席，雖然事後緊急閉店2小時消毒，但處理方式讓網友不能接受，網友直呼「太噁了吧」、「誰知道其他食材有沒有被污染」、「居然還好意思要求付錢」，更有部分網友揚言「拒吃」、「抵制」，當時討論聲量僅3943筆，7日壽司郎發布道歉聲明，再引起1237筆討論，「愛的迴鮭」帶來的聲量卻高出將近8倍。

許多網友也在討論鮭魚之亂的文章中表示，「有人還記得去年老鼠跑壽司軌道的事？」、「老鼠事件+連蓋子都沒有，這衛生條件讓人不放心」，也有網友酸說「能把老鼠事件整個蓋過去，這個行銷活動根本大成功」、「光洗掉之前老鼠的事情就贏一半了」。

image source：PTT

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年03月19日至2021年03月17日。

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